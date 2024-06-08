Как и Нью-Йорк, Fury Cars — это игра, которая никогда не перестает двигаться. Захватывающий геймплей и реалистичная симуляция гонок покорили поклонников автоспорта во всем мире. На первый взгляд это может показаться обычной гоночной игрой, но после того, как вы преодолеете стартовую линию, вы увидите гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Игра Fury Cars доказывает, что нет ограничений по времени для веселья.





Графика в Fury Cars просто прекрасна. Дизайнеры игры уделили пристальное внимание мельчайшим деталям, о чем свидетельствуют потрясающие автомобили и захватывающие дух декорации. Визуальное качество Fury Cars лучше, чем в 86% других гоночных игр на рынке. Разнообразие транспортных средств и курсов также предотвращает монотонность. Пристегните ремни и осмотрите достопримечательности!