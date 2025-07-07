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Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег)

Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) v1.207.2025070421

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Версия:
1.207.2025070421
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rocket Jump Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:11
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 761
Описание

Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) - Один из лучших аркадных шутеров для андроид. Вас ждёт масса оружия с разным уроном и внешним видом, играйте в бесконечные миссии и уничтожайте всех встречающихся противников на своём пути. Спасите или освободите красивый мир от сил зла, которые хотят захватить его! Проходите ежедневные испытания и получайте много бонусов, теперь вы можете играть в эту игру без подключения к интернету, играйте где угодно и когда угодно! Спасайте десятки заложников и уничтожайте сотни врагов!


Информация о модах

МОД 1

МОД МЕНЮ
Бог Мод
Неограниченное количество золота
Неограниченное количество бриллиантов
Неограниченная энергия


МОД 2

  • После первой траты в игре ваши деньги становятся неограниченными.
  • Когда вы входите в игру, вы можете разблокировать оружие, которое хотите, и развивать его бесплатно.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) v1.207.2025070421 MOD APK

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MOD V1 121 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 121 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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