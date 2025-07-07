Описание

Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) - Один из лучших аркадных шутеров для андроид. Вас ждёт масса оружия с разным уроном и внешним видом, играйте в бесконечные миссии и уничтожайте всех встречающихся противников на своём пути. Спасите или освободите красивый мир от сил зла, которые хотят захватить его! Проходите ежедневные испытания и получайте много бонусов, теперь вы можете играть в эту игру без подключения к интернету, играйте где угодно и когда угодно! Спасайте десятки заложников и уничтожайте сотни врагов!