Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) - Один из лучших аркадных шутеров для андроид. Вас ждёт масса оружия с разным уроном и внешним видом, играйте в бесконечные миссии и уничтожайте всех встречающихся противников на своём пути. Спасите или освободите красивый мир от сил зла, которые хотят захватить его! Проходите ежедневные испытания и получайте много бонусов, теперь вы можете играть в эту игру без подключения к интернету, играйте где угодно и когда угодно! Спасайте десятки заложников и уничтожайте сотни врагов!
МОД 1
МОД МЕНЮ
Бог Мод
Неограниченное количество золота
Неограниченное количество бриллиантов
Неограниченная энергия
МОД 2
- После первой траты в игре ваши деньги становятся неограниченными.
- Когда вы входите в игру, вы можете разблокировать оружие, которое хотите, и развивать его бесплатно.
Скачать Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action (Мод, Много денег) v1.207.2025070421 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.