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DarkSurvival (Мод меню)

DarkSurvival (Мод меню) 2.4.1

4
4
Скачать (105 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LiberalDust
Версия:
2.4.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
id приложения:
com.LiberalDust.DarkSurvival
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
2
Просмотров:
13 014

DarkSurvival Mod APK - это увлекательная игра, которая завоевала сердца игроков по всему миру. Эта игра предоставляет бесконечное развлечение и азарт для игроков всех возрастов. Она легко воспринимается и проста в освоении, но при этом представляет собой настоящий вызов. Одной из выдающихся особенностей DarkSurvival является система повышения уровня. 


Эти навыки включают в себя атакующие, защитные и вспомогательные способности. Игроки могут настраивать своих персонажей в соответствии со своим стилем игры и предпочтениями. Это придает игре глубину и разнообразие, позволяя игрокам экспериментировать и исследовать различные стратегии и тактики. 




Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченная валюта

3. Режим бога

4. Скорость врага

 Теги темы: Мод меню

Скачать DarkSurvival (Мод меню) 2.4.1 взлом

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Скачать DarkSurvival (Мод меню)
105 Мб
Ссылка 2
105 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о DarkSurvival (Мод меню)


Комментарии (2)
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VirAz
VirAz 8 октября 2023 16:54
Приветствую, не работает бесконечная валюта, в мод меню только god mod и увеличение скорости монстров. Что делать если валюта не появляется?
+4
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Гость Илья
Гость Илья 3 сентября 2023 23:55
Как сделать так что бы айтемов было бесконечно?
0
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