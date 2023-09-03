DarkSurvival (Мод меню) 2.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Версия:
2.4.1
Обновлено:
Вчера, 00:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
2
Просмотров:
13 014
DarkSurvival Mod APK - это увлекательная игра, которая завоевала сердца игроков по всему миру. Эта игра предоставляет бесконечное развлечение и азарт для игроков всех возрастов. Она легко воспринимается и проста в освоении, но при этом представляет собой настоящий вызов. Одной из выдающихся особенностей DarkSurvival является система повышения уровня.
Эти навыки включают в себя атакующие, защитные и вспомогательные способности. Игроки могут настраивать своих персонажей в соответствии со своим стилем игры и предпочтениями. Это придает игре глубину и разнообразие, позволяя игрокам экспериментировать и исследовать различные стратегии и тактики.
Информация о модах
1. Меню
2. Неограниченная валюта
3. Режим бога
4. Скорость врага
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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