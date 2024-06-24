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Кулинарный поезд - Игры проеду (Мод, Много денег)

Кулинарный поезд - Игры проеду (Мод, Много денег) 1.2.58

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Версия:
1.2.58
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FALCON GLOBAL LTD
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 718

Cooking Train не просто игра о готовке, это путешествие по миру кулинарии. Вам предоставляется возможность узнать об особенностях разных национальных кухонь и стать мастером их приготовления. Каждая станция, на которую прибывает ваш поезд, представляет собой новую страну с уникальными кулинарными традициями.


Темп игры быстрый и требует от игроков наличие стратегического мышления: как оптимизировать процесс приготовления, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов? Какие блюда лучше готовить в первую очередь? Как управлять временем и ресурсами, чтобы обслуживать максимальное количество клиентов?


С каждым новым уровнем сложность увеличивается, добавляются новые ингредиенты, рецепты и кухонные приборы, что делает игровой процесс более насыщенным и интересным. Также игроки могут улучшать свою кухню, покупая новое оборудование или декорации, что делает игру еще более захватывающей.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Кулинарный поезд - Игры проеду (Мод, Много денег) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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