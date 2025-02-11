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Tropic Smash (Мод, Бесплатные награды)

Tropic Smash (Мод, Бесплатные награды) 1.4.8

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Версия:
1.4.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
943
Скриншоты
Описание

Tropic Smash - это игра для снятия стресса, в которой вы управляете огненными шарами и разрушаете башни или различные крепости в разных землях и многое другое. Следовательно, игра дружелюбна по отношению к разным людям, и она готова предоставить игрокам крайнюю степень расслабления, поскольку они могут уничтожать бесчисленные вещи в свое удовольствие, когда они погружаются дальше в опасные земли.


Игра гарантирует всем плавное и простое управление, которое может быть в немногих играх, чтобы дать каждому бесконечное удовлетворение различными параметрами. Используйте кнопки со стрелками влево и вправо на экране, чтобы прицелиться в башни и разрушить остров, или переключитесь на скользящее управление, чтобы лучше прицеливаться и двигаться плавнее, в зависимости от того, что вы хотите достичь наибольшего мастерства. Тем не менее, вы должны расставить приоритеты перед своими целями, поскольку вы разрушаете структуры и уничтожаете все.



Информация о модах

Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Tropic Smash (Мод, Бесплатные награды) v1.4.8 MOD APK

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Скачать Tropic Smash (Мод, Бесплатные награды) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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