Описание

Tropic Smash - это игра для снятия стресса, в которой вы управляете огненными шарами и разрушаете башни или различные крепости в разных землях и многое другое. Следовательно, игра дружелюбна по отношению к разным людям, и она готова предоставить игрокам крайнюю степень расслабления, поскольку они могут уничтожать бесчисленные вещи в свое удовольствие, когда они погружаются дальше в опасные земли.





Игра гарантирует всем плавное и простое управление, которое может быть в немногих играх, чтобы дать каждому бесконечное удовлетворение различными параметрами. Используйте кнопки со стрелками влево и вправо на экране, чтобы прицелиться в башни и разрушить остров, или переключитесь на скользящее управление, чтобы лучше прицеливаться и двигаться плавнее, в зависимости от того, что вы хотите достичь наибольшего мастерства. Тем не менее, вы должны расставить приоритеты перед своими целями, поскольку вы разрушаете структуры и уничтожаете все.



