Color by Number for adults - April Coloring - Встречайте замечательную игру "Раскраска по номерам", в этой удивительной игре собрано огромное количество всевозможных эскизов которые вам предстоит привести в цветной вид! Проходите игру и повышайте уровень, а с повышение уровня вы сможете открывать больше новых картинок для раскраски. В игре есть одна хорошая способность, если раньше оставалось крошечное пятнышко, нужно было приближать его и пытаться попасть в него, сейчас такой проблемы в игре нет.

Наслаждайтесь расслабляющим игровым процессом с красивыми изображениями.