Color by Number for adults - April Coloring (Мод, Unlocked) 2.116.5
Раскрасьте эскизы и наслаждайтесь расслабляющим процессом
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crimson Pine Games
Версия:
2.116.5
Обновлено:
Сегодня, 21:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 902
Color by Number for adults - April Coloring - Встречайте замечательную игру "Раскраска по номерам", в этой удивительной игре собрано огромное количество всевозможных эскизов которые вам предстоит привести в цветной вид! Проходите игру и повышайте уровень, а с повышение уровня вы сможете открывать больше новых картинок для раскраски. В игре есть одна хорошая способность, если раньше оставалось крошечное пятнышко, нужно было приближать его и пытаться попасть в него, сейчас такой проблемы в игре нет.
Наслаждайтесь расслабляющим игровым процессом с красивыми изображениями.
Информация о модах
Много денег
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