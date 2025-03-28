Описание

Agent Action (Мод, Unlocked/без рекламы) - Вы будете играть в роли супер-шпиона, у которого есть заклятый враг, доктор ЗЛО. Этот злодей хочет стереть с лица земли большую часть мира, вам нужно помешать ему любыми доступными способами. Доктор ЗЛО планирует нанести ракетный удар по планете, эти ракеты содержат ядерный заряд. Агент - это действительно последняя надежда на спасение человечества.

Каждый уровень будет уникален по своему, вас постоянно будут ждать новые локации, враги и боссы.

Вы можете передвигаться на автомобиле и отстреливаться от догоняющих злодеев.