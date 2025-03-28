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Agent Action - Шпионский шутер (Мод, Unlocked/без рекламы)

Agent Action - Шпионский шутер 1.6.31

UnlockedБез рекламы
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Версия:
1.6.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 209
Скриншоты
Описание

Agent Action (Мод, Unlocked/без рекламы) - Вы будете играть в роли супер-шпиона, у которого есть заклятый враг, доктор ЗЛО. Этот злодей хочет стереть с лица земли большую часть мира, вам нужно помешать ему любыми доступными способами. Доктор ЗЛО планирует нанести ракетный удар по планете, эти ракеты содержат ядерный заряд. Агент - это действительно последняя надежда на спасение человечества.

Каждый уровень будет уникален по своему, вас постоянно будут ждать новые локации, враги и боссы.

Вы можете передвигаться на автомобиле и отстреливаться от догоняющих злодеев.


Информация о модах
  • Открыты все агенты;
  • Отключен показ рекламы.
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Стрелялки, Unlocked, Без рекламы

Скачать Agent Action - Шпионский шутер (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.6.31 MOD APK

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Скачать Agent Action - Шпионский шутер (Мод, Unlocked/без рекламы) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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