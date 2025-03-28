Версия:
1.6.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Обновлено:
Сегодня, 19:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 209
Описание
Agent Action (Мод, Unlocked/без рекламы) - Вы будете играть в роли супер-шпиона, у которого есть заклятый враг, доктор ЗЛО. Этот злодей хочет стереть с лица земли большую часть мира, вам нужно помешать ему любыми доступными способами. Доктор ЗЛО планирует нанести ракетный удар по планете, эти ракеты содержат ядерный заряд. Агент - это действительно последняя надежда на спасение человечества.
Каждый уровень будет уникален по своему, вас постоянно будут ждать новые локации, враги и боссы.
Вы можете передвигаться на автомобиле и отстреливаться от догоняющих злодеев.
Информация о модах
- Открыты все агенты;
- Отключен показ рекламы.
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Скачать Agent Action - Шпионский шутер (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.6.31 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer