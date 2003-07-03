Добро пожаловать в Grunt Rush — захватывающую тактическую игру, где вы возглавите мощные армии, разрабатываете стратегии и вступаете в эпические битвы для уничтожения врагов. Эта бесплатная оффлайн-игра наполнена динамичным экшеном и масштабными войнами, которые не оставят вас равнодушным!
Внимательно планируйте каждый шаг, чтобы провести свою армию через коварные врата и атаковать вражеские базы. В вашем распоряжении окажется идеально сбалансированный набор войск и бронетехники, которыми вы должны умело командовать, чтобы добиться победы. Grunt Rush — это игра для тех, кто любит вызовы, стратегию и интенсивные боевые действия. Готовы ли вы стать легендарным командиром? Присоединяйтесь к битве!
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Неограниченные драгоценные камни
Скачать Grunt Rush (Мод, Много денег) v0.17.6 MOD APK
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