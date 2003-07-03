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Grunt Rush (Мод, Много денег)

Grunt Rush (Мод, Много денег) 0.17.6

Ваша армия, ваша стратегия, ваша победа
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Версия:
0.17.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Steer Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 501 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
237
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Grunt Rush — захватывающую тактическую игру, где вы возглавите мощные армии, разрабатываете стратегии и вступаете в эпические битвы для уничтожения врагов. Эта бесплатная оффлайн-игра наполнена динамичным экшеном и масштабными войнами, которые не оставят вас равнодушным!


Внимательно планируйте каждый шаг, чтобы провести свою армию через коварные врата и атаковать вражеские базы. В вашем распоряжении окажется идеально сбалансированный набор войск и бронетехники, которыми вы должны умело командовать, чтобы добиться победы. Grunt Rush — это игра для тех, кто любит вызовы, стратегию и интенсивные боевые действия. Готовы ли вы стать легендарным командиром? Присоединяйтесь к битве!


Информация о модах

Меню модов

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 Теги темы: Много денег

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