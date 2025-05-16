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Kingdom Two Crowns (Полная версия)

Kingdom Two Crowns (Полная версия) 2.1.4

Стройте и защищайте королевство от тьмы в захватывающей стратегии
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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Raw Fury
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 888
Скриншоты
Описание

Kingdom Two Crowns — это захватывающая стратегическая игра, в которой вы воплощаете в жизнь роль монарха, стремящегося укрепить свою власть и защитить свое королевство от наводнивших его монстров. В этой игре вы будете носить самые прочные доспехи, вооружаться острым мечом и ездить на лучшем коне, чтобы сразиться с темными силами, выходящими из загадочного портала.


Основная задача в "Kingdom Two Crowns" — это не только борьба с монстрами, но и строительство и развитие вашего королевства. Вы должны умело управлять ресурсами, строить оборонительные сооружения и нанимать лояльных подданных для защиты ваших земель.


Управление в игре разработано с учетом удобства для пользователей смартфонов. Простое и интуитивно понятное, оно позволяет вам легко перемещаться по карте королевства с помощью кнопок на экране. Кнопка атаки дает вам возможность активно вступать в сражения с монстрами, которые подстерегают вас в темных уголках карты.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Kingdom Two Crowns (Полная версия) v2.1.4 MOD APK

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Скачать Kingdom Two Crowns (Полная версия) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
Старые версии Kingdom Two Crowns
Version 1.1.21 Version 2.0.2 Version 2.0.3 Version TG 2.0.3 Version TG 2.0.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Kingdom Two Crowns (Полная версия)


Комментарии (3)
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Гость Vlad
Гость Vlad 14 апреля 2023 10:51
Мод не работает, а без мода в этой игре нечего делать, ни золота ни бессмертия, одним словом фуфло!!!
+3
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Дмитрий Вершинин
Дмитрий Вершинин 25 февраля 2023 06:35
Качается файлом , установить не выходит даже через саи к сожалению, игрушка залепательная
-5
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Тутуууьуьуьуу
Тутуууьуьуьуу 23 сентября 2022 13:29
Воовововшвшвшвшшвшушушушуш
-13
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