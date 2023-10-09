Описание

Окунитесь в фантастический мир Monster Killer. В этом мире вы отправляетесь в путешествие с другими героями, ваша задача - уничтожить всех кровожадных монстров и обезопасить этот мир. Бродите по бесчисленным уровням, находите новых существ, которые захотят вас убить, уничтожайте их используя мощное оружие и свои навыки.

В игре простое управление и неплохая графика, что поможет играть вам с удовольствием. Отправляйтесь на исследование многочисленных подземелий, лесов. Всё это для поиска страшных существ, которых вы будете убивать и обновлять свой арсенал.