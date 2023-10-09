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Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег)

Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter 0.32.9

Много денег
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Версия:
0.32.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 395
Скриншоты
Описание

Окунитесь в фантастический мир Monster Killer. В этом мире вы отправляетесь в путешествие с другими героями, ваша задача - уничтожить всех кровожадных монстров и обезопасить этот мир. Бродите по бесчисленным уровням, находите новых существ, которые захотят вас убить, уничтожайте их используя мощное оружие и свои навыки.

В игре простое управление и неплохая графика, что поможет играть вам с удовольствием. Отправляйтесь на исследование многочисленных подземелий, лесов. Всё это для поиска страшных существ, которых вы будете убивать и обновлять свой арсенал.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченная валюта



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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Стрелялки, Много денег

Скачать Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег) v0.32.9 MOD APK

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Скачать Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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