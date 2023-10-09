Версия:
0.32.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 395
Описание
Окунитесь в фантастический мир Monster Killer. В этом мире вы отправляетесь в путешествие с другими героями, ваша задача - уничтожить всех кровожадных монстров и обезопасить этот мир. Бродите по бесчисленным уровням, находите новых существ, которые захотят вас убить, уничтожайте их используя мощное оружие и свои навыки.
В игре простое управление и неплохая графика, что поможет играть вам с удовольствием. Отправляйтесь на исследование многочисленных подземелий, лесов. Всё это для поиска страшных существ, которых вы будете убивать и обновлять свой арсенал.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Неограниченная энергия
- Неограниченная валюта
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Игра входит в подборки:
Скачать Monster Killer - Assassin, Archer, Hero Shooter (Мод, Много денег) v0.32.9 MOD APK
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