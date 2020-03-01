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Zombie Age 3: Dead City (Мод, Много денег)

Zombie Age 3: Dead City (Мод, Много денег) 2.1.6

Погрузитесь в ожесточённую битву за выживание в мире зомби и нежити
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Версия:
2.1.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DIVMOB
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 530
Скриншоты
Описание

Zombie Age 3: Dead City бросает вызов вашим навыкам выживания в мире, где каждую секунду на вас обрушивается нескончаемая волна ходячих мертвецов. Вы, единственный охотник, оказались в эпицентре настоящего зомби-апокалипсиса, где каждое принятое решение становится вопросом жизни и смерти. На что вы готовы пойти ради спасения? Смогут ли ваши инстинкты и стратегия устоять перед безжалостной яростью полчищ нежити?


В этой игре каждая битва – это не просто столкновение с ордами зомби, а настоящая война за существование в мире, где апокалиптический хаос заполнил каждый уголок. Испытайте адреналиновый игровой процесс, где одинокий охотник превращается в символ сопротивления, сражаясь против неумолимого нашествия. Готовы ли вы противостоять реальности, где даже две дни кажутся вечностью? Смело вступайте в бой и докажите, что истинное выживание возможно даже в самых безнадежных условиях!


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченные боеприпасы
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 Теги темы: Много денег, Зомби

Скачать Zombie Age 3: Dead City (Мод, Много денег) v2.1.6 MOD APK

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Скачать Zombie Age 3: Dead City (Мод, Много денег) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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