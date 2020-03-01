Описание

Zombie Age 3: Dead City бросает вызов вашим навыкам выживания в мире, где каждую секунду на вас обрушивается нескончаемая волна ходячих мертвецов. Вы, единственный охотник, оказались в эпицентре настоящего зомби-апокалипсиса, где каждое принятое решение становится вопросом жизни и смерти. На что вы готовы пойти ради спасения? Смогут ли ваши инстинкты и стратегия устоять перед безжалостной яростью полчищ нежити?





В этой игре каждая битва – это не просто столкновение с ордами зомби, а настоящая война за существование в мире, где апокалиптический хаос заполнил каждый уголок. Испытайте адреналиновый игровой процесс, где одинокий охотник превращается в символ сопротивления, сражаясь против неумолимого нашествия. Готовы ли вы противостоять реальности, где даже две дни кажутся вечностью? Смело вступайте в бой и докажите, что истинное выживание возможно даже в самых безнадежных условиях!