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AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню)

AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) v3.1.6

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Версия:
3.1.6
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Exilium Games
Категория:
На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:12
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 638 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 417
Описание

AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) (Встроенный кэш) - Ролевая игра в жанре RPG для Android, очень динамичные сражения и сюжет, возможность улучшать своего главного героя как только вздумается. Вы сможете следовать по сюжетной линии или развлекаться круша всех врагов наповал. Убивайте демонов, тёмных рыцарей и других странных существ. Раскрывайте множество скрытых секретов и новые локации с уникальными боссами.

Потрясающая игровая графика и довольно простое управление, настраивайте персонажа, проходите более 40 заданий с 10 уровнями сложности.


Информация о модах
  • MENU MOD
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченное количество очков
  • Неограниченное золото
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 Теги темы: RPG, Unlocked, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) v3.1.6 MOD APK

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Скачать AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) 638 Мб Ссылка 2 638 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню)


Комментарии (4)
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Кто то
Кто то 24 декабря 2022 11:44
После второй загрузки у меня нету изображения на телефоне, не знаю почему всё пробовал исправить не как не получается и еще когда беру персонажа воина у меня просто вылетает
0
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DUNGEON HUNTER 4
DUNGEON HUNTER 4 26 ноября 2022 08:13
Lensifal, они обновились до 3.0.4
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 марта 2020 12:32
тут могло быть ваше имя,
Это самый адекватный мод на данную игру, как появится новый, обновим.
+3
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тут могло быть ваше имя
тут могло быть ваше имя 1 марта 2020 11:15
както толку с этой разблокированности только две вкладки инвентаря в плюс. остальное как не было, так и нет, да еще и недоступно для приобретения стало -- пишет что уже куплено
-6
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