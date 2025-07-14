Описание

AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) (Встроенный кэш) - Ролевая игра в жанре RPG для Android, очень динамичные сражения и сюжет, возможность улучшать своего главного героя как только вздумается. Вы сможете следовать по сюжетной линии или развлекаться круша всех врагов наповал. Убивайте демонов, тёмных рыцарей и других странных существ. Раскрывайте множество скрытых секретов и новые локации с уникальными боссами.

Потрясающая игровая графика и довольно простое управление, настраивайте персонажа, проходите более 40 заданий с 10 уровнями сложности.