AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) v3.1.6
AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) (Встроенный кэш) - Ролевая игра в жанре RPG для Android, очень динамичные сражения и сюжет, возможность улучшать своего главного героя как только вздумается. Вы сможете следовать по сюжетной линии или развлекаться круша всех врагов наповал. Убивайте демонов, тёмных рыцарей и других странных существ. Раскрывайте множество скрытых секретов и новые локации с уникальными боссами.
Потрясающая игровая графика и довольно простое управление, настраивайте персонажа, проходите более 40 заданий с 10 уровнями сложности.
- MENU MOD
- Множитель урона
- Режим бога
- Неограниченное количество очков
- Неограниченное золото
Скачать AnimA ARPG (2020) (Unlocked/мод меню) v3.1.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.