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Words of Wonders: Соединялки Слова Кроссворд (Мод, Много алмазов)

Words of Wonders: Соединялки Слова Кроссворд (Мод, Много алмазов) 4.5.32

47
14
Скачать (170 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fugo Games
Версия:
4.5.32
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.fugo.wow
Русский язык:
Есть
Лайков:
47
Комментарии:
0
Просмотров:
13 751

Words of Wonders: Crossword - это игра, которая предлагает расслабляющий и творческий геймплей, который поможет вам улучшить свои знания и развить гибкость мышления через увлекательные головоломки. В этой игре вы будете восхищаться множеством впечатляющих и дружелюбных стилей, которые придают игре особый шарм. Вы сможете наслаждаться прекрасными визуальными эффектами и красочными дизайнами, созданными с любовью к деталям.


Одним из преимуществ игры является его мультиязычность. Вы сможете играть в эту игру на многих международных языках, что позволит вам расширить свой словарный запас и познакомиться с различными культурами и языками. Это делает игровой опыт более насыщенным и интересным.


Каждый уровень предлагает вам новые слова и головоломки, которые требуют вашего внимания и творческого мышления. Вы будете находить слова, составлять кроссворды и наслаждаться каждым моментом вашего игрового путешествия. Погрузитесь в мир и наслаждайтесь расслабляющим и творческим геймплеем, который поможет вам улучшить свои знания и развить гибкость мышления. Используйте свои навыки и интеллект, чтобы решать головоломки и открывать новые слова в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные алмазы;
  • Приобретена Pro-версия игры.
 Теги темы: Логические, Мод меню, Много алмазов

Скачать Words of Wonders: Соединялки Слова Кроссворд (Мод, Много алмазов) 4.5.32 взлом

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Скачать Words of Wonders: Соединялки Слова Кроссворд (Мод, Много алмазов) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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