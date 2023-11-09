Dragons: Titan Uprising - это мобильная игра, разработанная на основе популярной франшизы "Как приручить дракона" от DreamWorks Animation. С момента выхода фильма в 2010 году франшиза расширилась, включая множество побочных продуктов, таких как сериалы и игры, которые укрепили позиции бренда среди поклонников по всему миру.
Игра "Dragons: Titan Uprising" позволяет игрокам погрузиться в мир викингов и драконов, предлагая им возможность собирать и тренировать разнообразных драконов, а также участвовать в захватывающих битвах и заданиях. Успех игры говорит о сильной связи между фанатами и франшизой, подтверждая высокий интерес и положительный отклик аудитории к продуктам, связанным с этим брендом. "Dragons: Titan Uprising" представляет собой пример успешного перехода из кинематографа в игровой жанр, обогащая визуальные и интерактивные аспекты взаимодействия с любимым миром.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона x1-x100
- Режим бога
[Не играйте в PvP, не играйте с нереалистичным выигрышем парня в 5 раз сильнее, чем вы, очевидно, вызовет тревогу, моды не на 100% свободны от риска] -
Заблокированная учетная запись (для мобильных пользователей): - Если ваша учетная запись заблокирована и вы хотите играть с новой учетной записью.
- Установите приложение Parallel Space на свой телефон
- Затем добавьте Dragons: Titan Uprising в параллельное пространство.
- Затем играйте в Dragons: Titan Uprising из приложения Parallel Space с новой учетной записью.
И если ваша учетная запись заблокирована в параллельном пространстве, очистите данные из параллельного пространства и повторите процесс снова.
Скачать Dragons: Titan Uprising (Мод меню) v1.27.7 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer