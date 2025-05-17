Описание

The Greedy Cave (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Ваша история начинается в удивительном королевстве Иблис, это совершенно дикие земли, богом забытое место. Молодой искатель приключения попадает в данное место, он смог вернуться от туда живым, да ещё и с мешком золота!





Эта новость разлетелась по всем землям Королевства, короли отправили искателей сокровищ. Открывались таверны с различными товарами, но в какой то миг произошёл раскол среди этих искателей. Начали пропадать искатели в Пещерах, вашей задачей станет, разобраться в том что там происходит.