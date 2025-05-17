The Greedy Cave (Мод, Много денег) 4.1.13
The Greedy Cave (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Ваша история начинается в удивительном королевстве Иблис, это совершенно дикие земли, богом забытое место. Молодой искатель приключения попадает в данное место, он смог вернуться от туда живым, да ещё и с мешком золота!
Эта новость разлетелась по всем землям Королевства, короли отправили искателей сокровищ. Открывались таверны с различными товарами, но в какой то миг произошёл раскол среди этих искателей. Начали пропадать искатели в Пещерах, вашей задачей станет, разобраться в том что там происходит.
Неограниченное количество золота
Неограниченное количество бриллиантов
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.