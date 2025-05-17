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The Greedy Cave (Мод, Много денег)

The Greedy Cave (Мод, Много денег) 4.1.13

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Версия:
4.1.13
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Avalon-Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 326 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 626
Скриншоты
Описание

The Greedy Cave (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Ваша история начинается в удивительном королевстве Иблис, это совершенно дикие земли, богом забытое место. Молодой искатель приключения попадает в данное место, он смог вернуться от туда живым, да ещё и с мешком золота! 


Эта новость разлетелась по всем землям Королевства, короли отправили искателей сокровищ.  Открывались таверны с различными товарами, но в какой то миг произошёл раскол среди этих искателей. Начали пропадать искатели в Пещерах, вашей задачей станет, разобраться в том что там происходит.


Информация о модах

Неограниченное количество золота

Неограниченное количество бриллиантов

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, RPG, Встроенный кэш

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Скачать The Greedy Cave (Мод, Много денег) 326 Мб Ссылка 2 326 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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