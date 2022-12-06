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Evertale (Мод, Много денег)

Evertale (Мод, Много денег) 2.0.97

8
4
Скачать (72 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZigZaGame Inc.
Версия:
2.0.97
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
id приложения:
com.zigzagame.evertale
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
8 688

Evertale - это захватывающий фэнтезийный мир, который приглашает игроков отправиться в эпические приключения, полные невероятных монстров и таинственных локаций. В этом мире, известном как Эрден, вы сможете исследовать разнообразные земли, встретить живописные города, удивительные пейзажи, эпические подземелья и другие удивительные места. Главные герои игры приглашают вас присоединиться к ним в их путешествиях, где вы сможете раскрывать силу сказочных существ и сразиться с силами зла, угрожающими миру Эвертале.


Ваше приключение также включает в себя захватывающие сражения, в которых вы будете использовать своих могущественных монстров и героев. Особенностью игры является возможность создания своих собственных петов и вооружение их способностями, чтобы они могли помогать вам в битвах против Пандемониума - силы зла в мире Эвертале. Путешествуйте по огромному миру, выполняйте разнообразные миссии и исследуйте захватывающие истории, встречая при этом различных персонажей и создавая свой собственный уникальный опыт приключений в этом фэнтезийном мире.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Мод меню
  • 100% шанс при захвате
  • Максимальная стоимость команды (без ограничений на добавление героев в команду)
  • Неограниченное серебро


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • НЕСКОЛЬКО ДМГ
  • РЕЖИМ БОГА [ВАША КОМАНДА]
  • 100 % СКОРОСТЬ ЗАХВАТА
  • МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОМАНДЫ



 Теги темы: Пиксельная, Много денег

Скачать Evertale (Мод, Много денег) 2.0.97 взлом

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MOD V1 72 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 72 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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