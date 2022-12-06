Evertale - это захватывающий фэнтезийный мир, который приглашает игроков отправиться в эпические приключения, полные невероятных монстров и таинственных локаций. В этом мире, известном как Эрден, вы сможете исследовать разнообразные земли, встретить живописные города, удивительные пейзажи, эпические подземелья и другие удивительные места. Главные герои игры приглашают вас присоединиться к ним в их путешествиях, где вы сможете раскрывать силу сказочных существ и сразиться с силами зла, угрожающими миру Эвертале.





Ваше приключение также включает в себя захватывающие сражения, в которых вы будете использовать своих могущественных монстров и героев. Особенностью игры является возможность создания своих собственных петов и вооружение их способностями, чтобы они могли помогать вам в битвах против Пандемониума - силы зла в мире Эвертале. Путешествуйте по огромному миру, выполняйте разнообразные миссии и исследуйте захватывающие истории, встречая при этом различных персонажей и создавая свой собственный уникальный опыт приключений в этом фэнтезийном мире.



