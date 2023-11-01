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Survival on raft: Выживание на плоту (Мод, Много денег)

Survival on raft: Выживание на плоту (Мод, Много денег) 361

25
4
Скачать (273 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Megaplay Studios Free Games
Версия:
361
Категория:
На русском / Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 273 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
3
Просмотров:
12 835

Survival on Raft: Выживание на плоту - это захватывающая игра, где после ужасной авиакатастрофы вы остаетесь единственным выжившим на плоту посреди бескрайнего океана. Лишенный всего, кроме моря, палящего солнца и постоянной угрозы акул, вы должны противостоять безнадежной ситуации.


Однако в ваших жилах текут адреналин и решимость. Вы не сдаетесь перед проблемами, а используете свое мастерство в создании различных предметов, чтобы выжить. Каждый кусок мусора и обломок может стать ценным ресурсом. Используйте их, чтобы строить улучшенные средства выживания, расширять плот и создавать оружие для самозащиты. Вам предстоит исследовать окружающий мир, плавать по океану в поисках спасательных сигналов и необходимых ресурсов. Будьте осторожны, акулы всегда готовы атаковать, поэтому необходимо быть бдительным и умелым, чтобы противостоять им и обезопасить свою жизнь.


Каждый день на плоту - это новое испытание, новая возможность для выживания. Улучшайте свои навыки, развивайтесь и сохраняйте надежду на спасение. Ваше выживание полностью зависит от вашего умения приспосабливаться и использовать доступные ресурсы максимально эффективно. Вы готовы к невероятному испытанию выживания на плоту? Время покажет, насколько сильным и изобретательным вы можете быть в этом суровом окружении.


Скриншоты

Информация о модах

1. Увеличьте количество пуль до 1000

2. Драгоценные камни увеличьте 1000

3. Увеличьте PVP-деньги

4. Увеличьте PVP-предмет

5. Разблокируйте творческий режим

6. Блокировка здоровья

7. Блокируйте голод

8. Блокируйте жажду


Примечание . Некоторые острова, загруженные в эту игру, должны быть научно загружены онлайн, прежде чем их можно будет загрузить.

 Теги темы: Выживание, Много денег

Скачать Survival on raft: Выживание на плоту (Мод, Много денег) 361 взлом

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Скачать Survival on raft: Выживание на плоту (Мод, Много денег)
273 Мб
Ссылка 2
273 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Survival on raft: Выживание на плоту (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Sultan
Sultan 25 января 2024 15:50
Это РЕАЛЬНО САМЫЙ ЛУЧШИЙ САЙТ (Я ЧЕСТНО ГОВОРЮ)
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 декабря 2023 23:58
Артур(разработчики топ),
спасибо за отзыв!
+1
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Артур(разработчики топ)
Артур(разработчики топ) 31 декабря 2023 23:25
Самый лучший сайт на данный момент
+1
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