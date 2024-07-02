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Real Gangster Crime (Мод, Много денег)

Real Gangster Crime (Мод, Много денег) 6.0.9

39
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Версия:
6.0.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Naxeex Studio
Категория:
Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 854

Real Gangster Crime - Почувствуйте себя гангстером в этом жестком симуляторе преступления с 3D-рендерингом. Это не GTA, и что бы ни случилось, оставайтесь на месте. Выполняйте миссии, чтобы развить навыки вашего персонажа в стрельбе, рукопашном бою и многом другом. С трепетом наблюдайте, как мир вокруг вас развивается; инвестируйте в витрины и территорию, чтобы наблюдать за их развитием с течением времени.


По мере того, как вы становитесь более успешными и могущественными, выполняйте больше миссий с более высокими ставками. Остерегайтесь копов — теперь они не единственная ваша забота. Постройте собственную криминальную империю!


Real Gangster Crime (Мод, Много денег) - Классный симулятор угонщика автомобилей, почувствуй себя настоящим гангстером, уходи от копов и спецназа. Не щади никого, кто стоит на твоём пути. Открывай новое оружие и карты, расширяй свой радиус влияния.


Ты сможешь доминировать над другими бандитами имея военную технику и высокую боевую мощь. Проходи новые квесты, зарабатывай больше денег, не дай остановить себя любыми средствами. Вас порадует удобное управление, которое подойдёт каждому игроку, классная графика с хорошей прорисовкой персонажей и техник, тебя ждёт незабываемый экшен.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги, алмазы и очки умений;
  • Отключена реклама.



 Теги темы: Бродилки, Много денег

Скачать Real Gangster Crime (Мод, Много денег) 6.0.9 взлом

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Скачать Real Gangster Crime (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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