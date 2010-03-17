Описание

Turboprop Flight Simulator 3D - Игра для тех, кто хотел бы научится управлять самолётом, попробуйте сыграть в 3D-симулятор самолёта, вы будете иметь вид от первого лица и управлять из кабины летательного аппарата. Очень реалистичное управление и оригинальные функции, всё точно так же, если бы вы учились летать на настоящей модели самолёта. Пройдите 4 обучающих миссии перед началом дальних перелётов.





Обучаться вы будете на огромном самолёте Airbus A400M Atlas, который обладает всеми современными функциями. Выполняй множество самых разнообразных миссий.