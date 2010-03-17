Версия:
1.32
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
AXgamesoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 209
Описание
Turboprop Flight Simulator 3D - Игра для тех, кто хотел бы научится управлять самолётом, попробуйте сыграть в 3D-симулятор самолёта, вы будете иметь вид от первого лица и управлять из кабины летательного аппарата. Очень реалистичное управление и оригинальные функции, всё точно так же, если бы вы учились летать на настоящей модели самолёта. Пройдите 4 обучающих миссии перед началом дальних перелётов.
Обучаться вы будете на огромном самолёте Airbus A400M Atlas, который обладает всеми современными функциями. Выполняй множество самых разнообразных миссий.
Информация о модах
Большое количество денег
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