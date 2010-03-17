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Turboprop Flight Simulator 3D (Мод, Много денег)

Turboprop Flight Simulator 3D (Мод, Много денег) 1.32

32
10
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Версия:
1.32
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
AXgamesoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 209
Скриншоты
Описание

Turboprop Flight Simulator 3D - Игра для тех, кто хотел бы научится управлять самолётом, попробуйте сыграть в 3D-симулятор самолёта, вы будете иметь вид от первого лица и управлять из кабины летательного аппарата. Очень реалистичное управление и оригинальные функции, всё точно так же, если бы вы учились летать на настоящей модели самолёта. Пройдите 4 обучающих миссии перед началом дальних перелётов.


Обучаться вы будете на огромном самолёте Airbus A400M Atlas, который обладает всеми современными функциями. Выполняй множество самых разнообразных миссий.


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 Теги темы: Много денег

Скачать Turboprop Flight Simulator 3D (Мод, Много денег) v1.32 MOD APK

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Скачать Turboprop Flight Simulator 3D (Мод, Много денег) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Turboprop Flight Simulator 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Джанлиллан
Джанлиллан 6 мая 2021 10:11
Дэн,
Добавляет контент разработчики игры, но не сайт! Пишите им на электронную почту или оставьте отзыв в Play Market. 
+8
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Дэн
Дэн 6 мая 2021 06:53
Добавь сюда ещё 2 самолёта и 2 вертолёта плиз???
-8
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