World Truck Driving Simulator – это уникальный симулятор вождения грузовиков, который предлагает игрокам реалистичный опыт управления крупными транспортными средствами. Игра выделяется превосходной 3D-графикой, улучшенными дорогами и продвинутым управлением транспортом, что делает её одной из лучших в своём жанре.
Реалистичные грузовики и разнообразие моделей
В игре представлены различные грузовики с кузовами разных цветов от брендовых моделей многих стран. Игроки могут выбирать из широкого ассортимента автомобилей, чтобы найти тот, который наилучшим образом соответствует их предпочтениям и стилю вождения.
Начало вашего приключения
После выбора автомобиля, игроки могут начать своё приключение, подъехав к ближайшей заправке для проверки цены на бензин и заправки бака. На экране отображается расход бензина за литр и количество топлива, необходимое для полной заправки. Это добавляет элемент реализма, так как игроки должны следить за расходом топлива и планировать свои маршруты соответственно.
Продвинутое управление и экономия энергии
В World Truck Driving Simulator предусмотрены кнопки тормоза и старт/стоп, которые позволяют экономить энергию и использовать рычаг парковки для остановки грузовика. Это делает управление более реалистичным и требует от игроков внимательности и точности при маневрировании.
МОД 1
- Неограниченные деньги (деньги увеличиваются при трате!)
МОД 2
- Разблокированы все автомобили
- Бесплатные награды
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