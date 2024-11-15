android-1.ru / Игры / Симуляторы / World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег)
World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег)

World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег) 1.415

41
21
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.415
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dynamic Games Ltda
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 991 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39 154
Скриншоты
Описание

World Truck Driving Simulator – это уникальный симулятор вождения грузовиков, который предлагает игрокам реалистичный опыт управления крупными транспортными средствами. Игра выделяется превосходной 3D-графикой, улучшенными дорогами и продвинутым управлением транспортом, что делает её одной из лучших в своём жанре.


Реалистичные грузовики и разнообразие моделей


В игре представлены различные грузовики с кузовами разных цветов от брендовых моделей многих стран. Игроки могут выбирать из широкого ассортимента автомобилей, чтобы найти тот, который наилучшим образом соответствует их предпочтениям и стилю вождения.


Начало вашего приключения


После выбора автомобиля, игроки могут начать своё приключение, подъехав к ближайшей заправке для проверки цены на бензин и заправки бака. На экране отображается расход бензина за литр и количество топлива, необходимое для полной заправки. Это добавляет элемент реализма, так как игроки должны следить за расходом топлива и планировать свои маршруты соответственно.


Продвинутое управление и экономия энергии


В World Truck Driving Simulator предусмотрены кнопки тормоза и старт/стоп, которые позволяют экономить энергию и использовать рычаг парковки для остановки грузовика. Это делает управление более реалистичным и требует от игроков внимательности и точности при маневрировании.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги (деньги увеличиваются при трате!)

МОД 2 

  • Разблокированы все автомобили
  • Бесплатные награды



Показать полностью
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег) v1.415 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD V1 991 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 991 Мб
Старые версии World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег)
(MOD 1) Version 1.404 Version TG 1.404


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
TheoTown (Мод, Много алмазов)
TheoTown (Мод, Много алмазов)
Version: 1.11.82a
Idle Human (Мод, Много кристаллов)
Idle Human (Мод, Много кристаллов)
Version: 1.21
True Skate (Бесплатные покупки/мод меню)
True Skate (Бесплатные покупки/мод меню)
Version: 1.5.89
Виртуальная история любви: ChatLinx (Мод, Бесплатные покупки)
Виртуальная история любви: ChatLinx (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.4.1
Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег)
Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег)
Version: 2.4.14
Youtubers Life - Gaming (Unlocked/мод меню)
Youtubers Life - Gaming (Unlocked/мод меню)
Version: 1.8.8
Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.5.2
Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег)
Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег)
Version: 2.5.9

Отзывы о World Truck Driving Simulator (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Зизьм
Гость Зизьм 18 октября 2023 01:30
Донат точно открыт?
+2
Ответить
Гость Зизьм
Гость Зизьм 28 октября 2022 11:17
Открыт не весь донат!
0
Ответить
Зизьм
Зизьм 5 мая 2021 13:47
А какой в 1.213 новый город?
+2
Ответить
Зизьм
Зизьм 26 декабря 2020 23:23
Играю давным давно, сейчас 1.1.4.2. версия, она лучше всех идёт почему-то, но буду пробовать эту свежатину сейчас )
-6
Ответить