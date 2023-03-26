Описание

Youtubers Life - Gaming (Unlocked/мод меню) (Встроенный кэш) - Встречайте симулятор магната Youtuber. Хватит ли у вас времени на своих друзей, ведь запись новых видео-роликов отнимает не малое количество времени. Придётся выбирать между успешной карьерой и учёбой. Становись миллионером, зарабатывая своим каналом большие деньги, создавай новые идеи, показывай их миру.

Получи возможность изменять внешний вид своего персонажа, увеличивать число активных подписчиков, делай собственные селфи и получай лайки или дизлайки!

Возьми контроль персонажа, делай что захочется.