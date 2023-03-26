Версия:
1.8.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
U-Play Online
Категория:
Аркады / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 475 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 208
Описание
Youtubers Life - Gaming (Unlocked/мод меню) (Встроенный кэш) - Встречайте симулятор магната Youtuber. Хватит ли у вас времени на своих друзей, ведь запись новых видео-роликов отнимает не малое количество времени. Придётся выбирать между успешной карьерой и учёбой. Становись миллионером, зарабатывая своим каналом большие деньги, создавай новые идеи, показывай их миру.
Получи возможность изменять внешний вид своего персонажа, увеличивать число активных подписчиков, делай собственные селфи и получай лайки или дизлайки!
Возьми контроль персонажа, делай что захочется.
Информация о модах
- Вы можете тратить деньги в игре как хотите, ваши деньги не уменьшаются, они всегда увеличиваются
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