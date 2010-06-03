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Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 0.6.0

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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Кликеры / На русском / Без интернета / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 650
Скриншоты
Описание

Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) - Всё что от вас потребуется, нажимать на экран, управляйте целыми регионами, ведь ты самый популярный магнат всех времён. Наращивайте собственный капиталы. Живи как настоящий богатый человек, делай что тебе нравится, ведь у тебя есть всё.


С помощью доходов расширяйте территории своего влияния и зарабатывайте ещё больше!

Каждый день получай новые игровые бонусы, стань самым известным в своём городе.


Информация о модах


- Много денег

- Бесконечные кристаллы

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Много денег

Скачать Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v0.6.0 MOD APK

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Скачать Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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