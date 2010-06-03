Описание

Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) - Всё что от вас потребуется, нажимать на экран, управляйте целыми регионами, ведь ты самый популярный магнат всех времён. Наращивайте собственный капиталы. Живи как настоящий богатый человек, делай что тебе нравится, ведь у тебя есть всё.





С помощью доходов расширяйте территории своего влияния и зарабатывайте ещё больше!

Каждый день получай новые игровые бонусы, стань самым известным в своём городе.