Версия:
0.6.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 650
Описание
Idle Mafia Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) - Всё что от вас потребуется, нажимать на экран, управляйте целыми регионами, ведь ты самый популярный магнат всех времён. Наращивайте собственный капиталы. Живи как настоящий богатый человек, делай что тебе нравится, ведь у тебя есть всё.
С помощью доходов расширяйте территории своего влияния и зарабатывайте ещё больше!
Каждый день получай новые игровые бонусы, стань самым известным в своём городе.
Информация о модах
- Много денег
- Бесконечные кристаллы
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