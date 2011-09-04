android-1.ru / Игры / На русском / 3DTuning (Мод, Unlocked)
3DTuning (Мод, Unlocked)

3DTuning (Мод, Unlocked) 3.7.940

11
3
Скачать (110 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 2.3 и выше
Разработчик:
3DTuning
Версия:
3.7.940
Категория:
На русском / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
air.com.A3dtuning.Tuning3D
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
9 946

3DTuning - это захватывающая игра, созданная специально для автолюбителей, которая предоставляет уникальную возможность настраивать автомобили по своему вкусу и создавать автомобили своей мечты. В этом реалистичном симуляторе, вы начинаете с выбора марки, модели и цвета краски вашего будущего автомобиля. Однако главное в 3DTuning - это богатый выбор деталей и опций для настройки вашего автомобиля. Вы можете менять внешний вид автомобиля, добавлять стильные элементы, устанавливать различные обвесы и даже обновлять дизайн. Каждая выбранная деталь влияет на общий облик автомобиля, позволяя вам создавать уникальные и красивые модели.


Кроме того, игра позволяет вам настраивать более передованные компоненты автомобиля, такие как двигатель, система выхлопа, тормоза и другие, чтобы достичь не только стиля, но и максимальной производительности. Каждая деталь в автомобиле визуально реалистично воссоздана с деталями и текстурами, что позволяет вашим созданным автомобилям выглядеть так же, как настоящими.



Скриншоты

Информация о модах
  • Приобретён весь платный контент.
 Теги темы: Unlocked

Скачать 3DTuning (Мод, Unlocked) 3.7.940 взлом

Скачать из Google Play
Скачать 3DTuning (Мод, Unlocked) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Archero (Мод меню)
Archero (Мод меню)
Версия: 5.14.1
Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы)
Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы)
Версия: 4.40.1
Terraria (Мод, Много предметов, бессмертие)
Terraria (Мод, Много предметов, бессмертие)
Версия: 1.4.4.9.5
Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)
Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)
Версия: 3.30.0
Мой Дом - Дизайнерские Мечты (Мод, Много денег)
Мой Дом - Дизайнерские Мечты (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.490
Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню)
Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню)
Версия: 4.9.11
Ramp Car Jumping (Мод, Много денег)
Ramp Car Jumping (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.5
Idle Shopping Mall (Мод, Много денег)
Idle Shopping Mall (Мод, Много денег)
Версия: 4.1.2

Отзывы о 3DTuning (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив