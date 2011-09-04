3DTuning - это захватывающая игра, созданная специально для автолюбителей, которая предоставляет уникальную возможность настраивать автомобили по своему вкусу и создавать автомобили своей мечты. В этом реалистичном симуляторе, вы начинаете с выбора марки, модели и цвета краски вашего будущего автомобиля. Однако главное в 3DTuning - это богатый выбор деталей и опций для настройки вашего автомобиля. Вы можете менять внешний вид автомобиля, добавлять стильные элементы, устанавливать различные обвесы и даже обновлять дизайн. Каждая выбранная деталь влияет на общий облик автомобиля, позволяя вам создавать уникальные и красивые модели.





Кроме того, игра позволяет вам настраивать более передованные компоненты автомобиля, такие как двигатель, система выхлопа, тормоза и другие, чтобы достичь не только стиля, но и максимальной производительности. Каждая деталь в автомобиле визуально реалистично воссоздана с деталями и текстурами, что позволяет вашим созданным автомобилям выглядеть так же, как настоящими.



