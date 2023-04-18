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Rival Stars Horse Racing (Мод, медленные боты)

Rival Stars Horse Racing (Мод, медленные боты) 1.53

13
1
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Версия:
1.53
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PIKPOK
Категория:
На русском / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 860

В Rival Stars Horse Racing вы погрузитесь в захватывающий мир конных гонок. Эта игра не только о гонках; она также включает в себя глубокое управление конюшней, воспитание и тренировку лошадей и стратегическое планирование для победы в гонках. С каждой победой вы будете на шаг ближе к восстановлению славы и репутации вашей семейной конюшни.


Выберите себе лошадь из множества пород, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Тренируйте своих лошадей, нанимайте опытных тренеров и участвуйте в гонках по всему миру. Погрузитесь в реалистичное и динамичное окружение с красивой графикой и атмосферным звуком.


Помимо участия в гонках, вы также будете принимать решения относительно бизнеса: улучшать конюшню, ухаживать за лошадьми и расширять свой бизнес. Создайте свою историю успеха, взяв на себя ответственность и приняв вызовы этой увлекательной игры.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченный спринт
  • Слабые противники
  • Высокая скорость

Мод 2

  • Слабые противники



 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Rival Stars Horse Racing (Мод, медленные боты) 1.53 взлом

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MOD V1 1.4 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.4 Гб

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