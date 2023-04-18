В Rival Stars Horse Racing вы погрузитесь в захватывающий мир конных гонок. Эта игра не только о гонках; она также включает в себя глубокое управление конюшней, воспитание и тренировку лошадей и стратегическое планирование для победы в гонках. С каждой победой вы будете на шаг ближе к восстановлению славы и репутации вашей семейной конюшни.





Выберите себе лошадь из множества пород, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Тренируйте своих лошадей, нанимайте опытных тренеров и участвуйте в гонках по всему миру. Погрузитесь в реалистичное и динамичное окружение с красивой графикой и атмосферным звуком.





Помимо участия в гонках, вы также будете принимать решения относительно бизнеса: улучшать конюшню, ухаживать за лошадьми и расширять свой бизнес. Создайте свою историю успеха, взяв на себя ответственность и приняв вызовы этой увлекательной игры.