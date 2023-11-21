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Egg, Inc. (Мод, много денег)

Egg, Inc. (Мод, много денег) 1.33

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Версия:
1.33
Требования:
Android 4.4W и выше
Разработчик:
Auxbrain Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 850

Egg, Inc. - это увлекательная мобильная игра, в которой игроки берут на себя роль фермера, специализирующегося на производстве и продаже куриных яиц. Игра основана на уникальной идеи: в будущем открытие секретов Вселенной может быть связано с куриными яйцами. Эта концепция придает игре необычный и забавный сюжет.


В "Egg, Inc.", игроки начинают с небольшой фермы, производя и продавая яйца. По мере прогресса в игре, они могут расширять свою ферму, улучшать оборудование, покупать лучших кур и развивать более продвинутые методы производства. Цель игры - заработать как можно больше денег на продаже яиц, используя различные стратегии и оптимизации.


Игра предлагает простой, но увлекательный игровой процесс, который включает в себя элементы управления ресурсами и стратегии. С сочетанием забавного сюжета и захватывающего геймплея, "Egg, Inc." обеспечивает увлекательный игровой опыт, который идеально подходит как для коротких, так и для длительных игровых сессий.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег (увеличение)

2. Неограниченное количество золотых яиц (используйте их в магазине повышения, даже если их недостаточно)


 Теги темы: Много денег

Скачать Egg, Inc. (Мод, много денег) 1.33 взлом

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