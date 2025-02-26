Idle Factory Tycoon - это захватывающая игра, которая позволяет вам стать владельцем своей собственной фабрики. Вам не потребуется экономический потенциал или финансовые вложения, чтобы создать свою фабрику. Эта игра предоставит вам возможность бесплатно и легко взять на себя управление производственными мощностями. Вам будут доступны современные технологии и оборудование, которые помогут вам разрабатывать и производить функциональные продукты. Ваша задача - управлять производством, оптимизировать рабочие процессы и повышать эффективность производства.
Чем лучше вы справляетесь с управлением и развитием своей фабрики, тем больше продукции вы сможете создать, что приведет к увеличению потребительского спроса. Вы будете видеть, как ваша фабрика растет и развивается, привлекая новых клиентов и увеличивая свою прибыль.
Idle Factory Tycoon предлагает вам возможность насладиться процессом создания и управления собственной фабрикой, без необходимости вкладывать деньги или иметь определенный экономический потенциал. Погрузитесь в мир производства, разработки продукции и развития своего бизнеса, в то время как вы наслаждаетесь игровым процессом и достигаете новых высот в своей фабричной империи.
1. Бесплатное улучшение бункера
2. Бесплатное улучшение дома
3. Бесплатное улучшение автомобиля
Скачать Idle Factory Tycoon (Мод, много монет) v2.21.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer