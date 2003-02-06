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PickCrafter (Мод, Много рунопыли)

PickCrafter (Мод, Много рунопыли) 6.0.16

44
7
Скачать (78 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fiveamp
Версия:
6.0.16
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 291

PickCrafter - это захватывающая игра в жанре "idle clicker", разработанная Fiveamp. В этой игре вы погружаетесь в уникальный игровой процесс, в котором ваша основная задача - копать различные биомы и ландшафты для сбора блоков. Эти блоки станут ключом к улучшению вашего инвентаря, разблокировке новых навыков и способностей, а также к использованию различных баффов, которые помогут вам в достижении целей игры.


Особенностью игры "PickCrafter" является ее простота в сочетании с глубоким и увлекательным геймплеем. Вы будете постоянно стремиться к улучшению своих инструментов, что позволит вам добывать ресурсы быстрее и эффективнее. Каждое новое улучшение не только повышает вашу производительность, но и открывает новые возможности для исследования игрового мира.


Игра также предлагает множество интересных баффов и усилений, которые можно использовать для ускорения вашего прогресса. Эти баффы могут давать временные преимущества, такие как увеличение скорости добычи или повышение эффективности инструментов.


Скриншоты

Информация о модах
  • Валюта не уменьшается при расходовании. Покупайте сундуки, даже если нет драгоценных камней
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Скачать PickCrafter (Мод, Много рунопыли) 6.0.16 взлом

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Скачать PickCrafter (Мод, Много рунопыли) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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