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Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег)

Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег) 6.2.06

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Версия:
6.2.06
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rockbite Games
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 571
Скриншоты
Описание

Для тех из вас, кто интересуется увлекательным симулятором и геймплеем на холостом ходу, Deep Town: Mining Factory познакомит вас с вашим абсолютным игровым опытом с помощью множества доступных функций. Здесь вы можете наслаждаться игрой в бесконечный шахтерский геймплей, в котором вы копаете и копаете как можно глубже.


По пути открывайте множество ресурсов и создавайте собственные фабрики под бесконечными шахтами. Соберите невероятные ресурсы и заработайте много денег, чтобы начать реинвестирование на нескольких уровнях вашего горного завода. Исследуйте простой, но чрезвычайно захватывающий геймплей Deep Town: Mining Factory, когда вы будете готовы.

Узнайте больше об этой удивительной игре от Rockbite Games с нашими обзорами.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег) v6.2.06 MOD APK

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Скачать Deep Town: Шахтерская фабрика (Мод, много денег) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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