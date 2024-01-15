Galaxy Attack: Alien Shooter - это одна из лучших классических аркадных стрелялок, которая предлагает захватывающий сеттинг сражений с инопланетной агрессией, где вы будете управлять маленьким, но мощным космическим кораблем. Свыше 120 уровней с различными уровнями сложности обязательно порадуют поклонников жанра, позволяя им отточить свои навыки реакции и выживания в одиночку против целой вражеской армады.





А многопользовательский режим открывает перед игроками возможность погрузиться в эпические сражения, сотрудничая со своим верным товарищем. Вместе вы сможете справиться с врагами и показать свою силу и координацию.





Наслаждайтесь приятной графикой, динамичным геймплеем и системой развития, которая позволяет улучшать и апгрейдить ваш космический корабль, делая его ещё более смертоносным. Вступите в битву, отразите вторжение инопланетных сил и спасите галактику от уничтожения!