Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег) 56.9
Управляйте мощным космическим кораблем и сражайтесь с врагами
Galaxy Attack: Alien Shooter - это одна из лучших классических аркадных стрелялок, которая предлагает захватывающий сеттинг сражений с инопланетной агрессией, где вы будете управлять маленьким, но мощным космическим кораблем. Свыше 120 уровней с различными уровнями сложности обязательно порадуют поклонников жанра, позволяя им отточить свои навыки реакции и выживания в одиночку против целой вражеской армады.
А многопользовательский режим открывает перед игроками возможность погрузиться в эпические сражения, сотрудничая со своим верным товарищем. Вместе вы сможете справиться с врагами и показать свою силу и координацию.
Наслаждайтесь приятной графикой, динамичным геймплеем и системой развития, которая позволяет улучшать и апгрейдить ваш космический корабль, делая его ещё более смертоносным. Вступите в битву, отразите вторжение инопланетных сил и спасите галактику от уничтожения!
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
- Высокий урон
- Бесконечная стоимость энергии (даже если она выглядит законченной, все равно используйте ее)
- Бесплатная покупка золота (перейдите на рынок и купите бриллианты).
- Бесплатная покупка драгоценных камней (перейдите на рынок, купите золото).
- One Hit Kill (Просто играй в СМЕРТЬ и босс)
- Удалить рекламу (за исключением рекламы вознаграждения)
Скачать Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег) 56.9 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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