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Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег)

Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег) 56.9

Управляйте мощным космическим кораблем и сражайтесь с врагами
37
19
Скачать (165 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
56.9
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
com.alien.shooter.galaxy.attack
Русский язык:
Есть
Лайков:
37
Комментарии:
1
Просмотров:
17 450

Galaxy Attack: Alien Shooter - это одна из лучших классических аркадных стрелялок, которая предлагает захватывающий сеттинг сражений с инопланетной агрессией, где вы будете управлять маленьким, но мощным космическим кораблем. Свыше 120 уровней с различными уровнями сложности обязательно порадуют поклонников жанра, позволяя им отточить свои навыки реакции и выживания в одиночку против целой вражеской армады.


А многопользовательский режим открывает перед игроками возможность погрузиться в эпические сражения, сотрудничая со своим верным товарищем. Вместе вы сможете справиться с врагами и показать свою силу и координацию.


Наслаждайтесь приятной графикой, динамичным геймплеем и системой развития, которая позволяет улучшать и апгрейдить ваш космический корабль, делая его ещё более смертоносным. Вступите в битву, отразите вторжение инопланетных сил и спасите галактику от уничтожения!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Высокий урон
  • Бесконечная стоимость энергии (даже если она выглядит законченной, все равно используйте ее)
  • Бесплатная покупка золота (перейдите на рынок и купите бриллианты).
  • Бесплатная покупка драгоценных камней (перейдите на рынок, купите золото).
  • One Hit Kill (Просто играй в СМЕРТЬ и босс)
  • Удалить рекламу (за исключением рекламы вознаграждения)
 Теги темы: Много денег, Стрелялки

Скачать Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег) 56.9 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
165 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
165 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Galaxy Attack: Alien Shooter (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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VerON
VerON 15 января 2024 05:40
Мод работает не полностью, ибо когда заходишь в магазин, то покупка срабатывает как приобретение за реальные деньги, работает только покупка золота, а остальное покупай мол сам за свои деньги.
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