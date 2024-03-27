Mob Control — это стратегическая игра, в которой ваша цель — победить армию противника. Вы можете улучшать свою армию, входя в порталы, и вы можете покупать припасы для своей армии, отбиваясь от противника.





Управление в игре простое в освоении. Вы можете использовать клавиши W, A, S и D, чтобы перемещать своего персонажа, и использовать элементы управления в стиле тетриса, чтобы разрушать блоки, отмеченные красным цветом. Игра увлечет вас на несколько часов благодаря простому игровому процессу и увлекательной сюжетной линии, которые были тщательно проработаны. Присоединяйтесь к другим игрокам и испытайте эту захватывающую игру прямо сейчас! Начните играть в Mob Control и узнайте, насколько это захватывающе!





Управляй огромными армиями маленьких человечков, пропускай свою команду через ворота, которые способны приумножить количество ваших человечков. Но вам нужно обходить красные ворота и забегать только в синие, ведь красные ворота наоборот уменьшают количество человечков. Кроме того, дополнительными препятствием будет и множество стоящих красных человечков, которые будут пытаться вытолкнуть вас с линии. Сколько вы сможете собрать людей и добраться до финиша?