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Mob Control (Мод, Без рекламы)

Mob Control (Мод, Без рекламы) 2.72.0

20
2
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Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
2.72.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.vincentb.MobControl
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
4
Просмотров:
11 939

Mob Control — это стратегическая игра, в которой ваша цель — победить армию противника. Вы можете улучшать свою армию, входя в порталы, и вы можете покупать припасы для своей армии, отбиваясь от противника.


Управление в игре простое в освоении. Вы можете использовать клавиши W, A, S и D, чтобы перемещать своего персонажа, и использовать элементы управления в стиле тетриса, чтобы разрушать блоки, отмеченные красным цветом. Игра увлечет вас на несколько часов благодаря простому игровому процессу и увлекательной сюжетной линии, которые были тщательно проработаны. Присоединяйтесь к другим игрокам и испытайте эту захватывающую игру прямо сейчас! Начните играть в Mob Control и узнайте, насколько это захватывающе!


Управляй огромными армиями маленьких человечков, пропускай свою команду через ворота, которые способны приумножить количество ваших человечков. Но вам нужно обходить красные ворота и забегать только в синие, ведь красные ворота наоборот уменьшают количество человечков. Кроме того, дополнительными препятствием будет и множество стоящих красных человечков, которые будут пытаться вытолкнуть вас с линии. Сколько вы сможете собрать людей и добраться до финиша?


Скриншоты

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Скачать Mob Control (Мод, Без рекламы) 2.72.0 взлом

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Скачать Mob Control (Мод, Без рекламы) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mob Control (Мод, Без рекламы)


Комментарии (4)
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Rambo
Rambo 3 марта 2024 10:25
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0
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Гость Alex
Гость Alex 13 февраля 2024 00:46
Не работаетНе обновляется, конфликт с другим приложением, хотя скачивать сдесь
0
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FistaDont
FistaDont 7 февраля 2024 21:53
Не работает.
+1
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lika26
lika26 24 ноября 2023 15:20
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+2
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