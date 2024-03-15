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Shadow Fight 2 (Мод, много денег)

Shadow Fight 2 (Мод, много денег) 2.35.0

306
50
Скачать (142 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
NEKKI
Версия:
2.35.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
306
Комментарии:
4
Просмотров:
70 386

Shadow Fight 2 - захватывающий боевой экшен, который начинается с эпического кинематографического сюжета. В этой игре вы воплощаете самурая, который отправляется в путешествие по миру, чтобы найти и победить своего главного противника.


В прошлом ваш герой был триумфатором и чрезмерно гордым, что привело к нарушению кодекса самурая. Он открыл Врата Теней, что стало причиной возникновения самых опасных и могущественных противников в мире. Теперь ваша задача - сразиться с этими силами тьмы и восстановить справедливость.


Вам предстоит совершить увлекательное путешествие через различные местности и сразиться с многочисленными врагами. Используя свои навыки боя и умения, вы будете сражаться в захватывающих поединках, в которых важны не только физическая сила, но и тактика. Shadow Fight 2 предлагает множество разнообразных боевых стилей и комбинаций атак, которые вы можете использовать, чтобы одолеть своих противников. Каждый противник обладает своей уникальной силой и стилем боя, поэтому вам придется разрабатывать стратегию, чтобы преодолеть их.


Графика в игре выполнена в темных тонах, передавая атмосферу тайны и сражения со силами тьмы. Улучшение своего героя, приобретение нового оружия и экипировки помогут вам стать еще сильнее и преодолеть все трудности на пути. Она предлагает захватывающие боевые сражения, захватывающий сюжет и множество вызовов. Ваше мастерство боя будет протестировано в этой темной и опасной битве против сил тьмы.



Скриншоты

Информация о модах

MOD 1


–[ МЕНЮ ПЛЕЕРА ]–

  • Убийство одним ударом (напротив)
  • Режим Бога (напротив)
  • Остановить врага
  • Высокий урон
  • Нет Блока

–[ МЕНЮ БИТВЫ ]–

  • Сбросить все (Ай)
  • Силовой удар
  • Неблокируемая атака
  • Автовоспроизведение
  • Пьяный мастер
  • Хит-комбо
  • Дальний выстрел

–[ МЕНЮ ВАЛЮТЫ ]–

  • Дайте монеты
  • Дарите драгоценные камни
  • Дайте энергию
  • Выберите уровень

–[РАЗБЛОКИРОВАТЬ МЕНЮ ]–

  • Разблокировать все
  • Разблокировать зачарование
  • Бесплатное зачарование

MOD 2


Чтобы получить много денег:

  1. установить мод;
  2. не включать в меню мода предмет бесконечные деньги , проходить обучение до момента зачарования снаряжения (если использовать мод до этого, то дальше в игре пройти не получится);
  3. зачаровать предмет;
  4. полностью закрыть игру;
  5. запустите игру и сразу включите в мод меню предмет с бесконечными деньгами;
  6. завершить любой бой;
  7. полностью закройте игру и перезапустите ее;
  8. играйте без использования модов меню.

Если вы все сделаете правильно – у вас сохранится прогресс, много игровой валюты и цены в магазине, как в оригинале. Если вам нужно снова получить ту же сумму денег, то повторите шаги 4-8.

Вы не сможете использовать функции, требующие легально полученной валюты!


 Теги темы: файтинги, Много денег

Скачать Shadow Fight 2 (Мод, много денег) 2.35.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 142 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 142 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadow Fight 2 (Мод, много денег)


Комментарии (4)
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Muha
Muha 19 января 2023 13:44
Игра не открывается всё время вылетает из игры
-2
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Odin
Odin 1 августа 2022 14:53
Обновите плиз
+4
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Вова
Вова 19 августа 2021 22:22
хрень, это просто пройденная игра
+1
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Просто жека
Просто жека 12 июля 2021 05:42
Добавьте мод на бессмертие плиз
+7
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