Shadow Fight 2 (Мод, много денег) 2.35.0
Shadow Fight 2 - захватывающий боевой экшен, который начинается с эпического кинематографического сюжета. В этой игре вы воплощаете самурая, который отправляется в путешествие по миру, чтобы найти и победить своего главного противника.
В прошлом ваш герой был триумфатором и чрезмерно гордым, что привело к нарушению кодекса самурая. Он открыл Врата Теней, что стало причиной возникновения самых опасных и могущественных противников в мире. Теперь ваша задача - сразиться с этими силами тьмы и восстановить справедливость.
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие через различные местности и сразиться с многочисленными врагами. Используя свои навыки боя и умения, вы будете сражаться в захватывающих поединках, в которых важны не только физическая сила, но и тактика. Shadow Fight 2 предлагает множество разнообразных боевых стилей и комбинаций атак, которые вы можете использовать, чтобы одолеть своих противников. Каждый противник обладает своей уникальной силой и стилем боя, поэтому вам придется разрабатывать стратегию, чтобы преодолеть их.
Графика в игре выполнена в темных тонах, передавая атмосферу тайны и сражения со силами тьмы. Улучшение своего героя, приобретение нового оружия и экипировки помогут вам стать еще сильнее и преодолеть все трудности на пути. Она предлагает захватывающие боевые сражения, захватывающий сюжет и множество вызовов. Ваше мастерство боя будет протестировано в этой темной и опасной битве против сил тьмы.
MOD 1
–[ МЕНЮ ПЛЕЕРА ]–
- Убийство одним ударом (напротив)
- Режим Бога (напротив)
- Остановить врага
- Высокий урон
- Нет Блока
–[ МЕНЮ БИТВЫ ]–
- Сбросить все (Ай)
- Силовой удар
- Неблокируемая атака
- Автовоспроизведение
- Пьяный мастер
- Хит-комбо
- Дальний выстрел
–[ МЕНЮ ВАЛЮТЫ ]–
- Дайте монеты
- Дарите драгоценные камни
- Дайте энергию
- Выберите уровень
–[РАЗБЛОКИРОВАТЬ МЕНЮ ]–
- Разблокировать все
- Разблокировать зачарование
- Бесплатное зачарование
MOD 2
Чтобы получить много денег:
- установить мод;
- не включать в меню мода предмет бесконечные деньги , проходить обучение до момента зачарования снаряжения (если использовать мод до этого, то дальше в игре пройти не получится);
- зачаровать предмет;
- полностью закрыть игру;
- запустите игру и сразу включите в мод меню предмет с бесконечными деньгами;
- завершить любой бой;
- полностью закройте игру и перезапустите ее;
- играйте без использования модов меню.
Если вы все сделаете правильно – у вас сохранится прогресс, много игровой валюты и цены в магазине, как в оригинале. Если вам нужно снова получить ту же сумму денег, то повторите шаги 4-8.
Вы не сможете использовать функции, требующие легально полученной валюты!
Скачать Shadow Fight 2 (Мод, много денег) 2.35.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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