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Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней)

Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней) 1.9.15

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Версия:
1.9.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Not Doppler
Категория:
Гонки / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 522
Скриншоты
Описание

Crash of Cars представляет собой захватывающую гоночную аркаду где игроки соревнуются в мастерстве вождения и стратегии на различных трассах полных интерактивных элементов и препятствий. Динамичная графика и высококачественная анимация делают каждую гонку яркой и неповторимой. Звуковое сопровождение дополняет атмосферу насыщенных соревнований. В игре есть разнообразие автомобилей и трасс что позволяет каждому игроку найти свой уникальный стиль вождения. Crash of Cars это не просто гонки это настоящее приключение на скорости где каждый поворот может стать решающим.


Информация о модах
  • Бесконечные монеты
  • Бесконечные драгоценные камни
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 Теги темы: Много денег

Скачать Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней) v1.9.15 MOD APK

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Скачать Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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