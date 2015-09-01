Версия:
1.9.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Not Doppler
Категория:
Гонки / Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 522
Описание
Crash of Cars представляет собой захватывающую гоночную аркаду где игроки соревнуются в мастерстве вождения и стратегии на различных трассах полных интерактивных элементов и препятствий. Динамичная графика и высококачественная анимация делают каждую гонку яркой и неповторимой. Звуковое сопровождение дополняет атмосферу насыщенных соревнований. В игре есть разнообразие автомобилей и трасс что позволяет каждому игроку найти свой уникальный стиль вождения. Crash of Cars это не просто гонки это настоящее приключение на скорости где каждый поворот может стать решающим.
Информация о модах
- Бесконечные монеты
- Бесконечные драгоценные камни
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Скачать Crash of Cars (Мод, много монет/драгоценных камней) v1.9.15 MOD APK
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