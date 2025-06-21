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Mad Skills BMX 2 (Мод, Много денег)

Mad Skills BMX 2 (Мод, Много денег) 2.8.0

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Версия:
2.8.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Turborilla
Категория:
Гонки / Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 588
Скриншоты
Описание

Mad Skills BMX 2 - это захватывающая гоночная игра, которая требует от игрока навыков и мастерства в управлении персонажем. В этой игре важно умело управлять своим персонажем, чтобы преодолевать сложные гоночные трассы и достигать победы.


В игре Mad Skills BMX 2 игроку предстоит соревноваться с другими гонщиками на разнообразных трассах, используя свои навыки и рефлексы, чтобы выйти победителем. Каждая гоночная трасса представляет собой уникальное испытание, и игрок должен выбирать оптимальную стратегию и технику, чтобы победить соперников.


Главной особенностью игры является то, что управление персонажем требует навыков и точности. Игроку нужно управлять гоночной машиной-компаньоном и преодолевать различные препятствия на трассе. Это создает динамичный и захватывающий геймплей, который позволяет игрокам почувствовать адреналин гонок.


Информация о модах

МОД 1

  • Разблокировать все
  • Премиум включен
  • Удалены объявления

МОД 2

  • Бесконечные деньги
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 Теги темы: Много денег

Скачать Mad Skills BMX 2 (Мод, Много денег) v2.8.0 MOD APK

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MOD V2 85 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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