В игре "Ремонтируйте и украшайте особняк" вас ждет захватывающее путешествие в стиле "Три в ряд". Вам предстоит помочь двум главным героям, Penny & Flo, в восстановлении огромного особняка, который когда-то принадлежал известной телеведущей. Сможете ли вы вернуть этому дому его былую славу? Игра полностью погрузит вас в увлекательный сюжет, который переплетается с сотнями головоломок. Она создает теплую атмосферу, ярких персонажей и предоставляет вам широкие возможности для дизайна и украшения интерьера. Сюжетная линия игры богата тайнами и загадками, и вам предстоит исследовать ее на пути к восстановлению особняка.





В игре вы познакомитесь с Penny & Flo, двумя молодыми женщинами, которые столкнулись с вызовом восстановить красоту заброшенного дома, принадлежащего голливудской актрисе. Это не такая уж и простая задача, и она будет требовать от вас решения сотен головоломок и загадок. Особенности игры включают в себя возможность ремонтировать и украшать большие комнаты особняка, соединять различные детали и решать головоломки, разгадывать загадки и готовиться к сюжетным поворотам. Вы также сможете разблокировать новые области для исследования и полностью погрузиться в захватывающую историю.



