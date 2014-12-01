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Penny & Flo: В поисках дома (Мод меню)

Penny & Flo: В поисках дома (Мод меню) 1.146.0

15
6
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tactile Games
Версия:
1.146.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
dk.tactile.mansionstory
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
1
Просмотров:
14 905

В игре "Ремонтируйте и украшайте особняк" вас ждет захватывающее путешествие в стиле "Три в ряд". Вам предстоит помочь двум главным героям, Penny & Flo, в восстановлении огромного особняка, который когда-то принадлежал известной телеведущей. Сможете ли вы вернуть этому дому его былую славу? Игра полностью погрузит вас в увлекательный сюжет, который переплетается с сотнями головоломок. Она создает теплую атмосферу, ярких персонажей и предоставляет вам широкие возможности для дизайна и украшения интерьера. Сюжетная линия игры богата тайнами и загадками, и вам предстоит исследовать ее на пути к восстановлению особняка.


В игре вы познакомитесь с Penny & Flo, двумя молодыми женщинами, которые столкнулись с вызовом восстановить красоту заброшенного дома, принадлежащего голливудской актрисе. Это не такая уж и простая задача, и она будет требовать от вас решения сотен головоломок и загадок. Особенности игры включают в себя возможность ремонтировать и украшать большие комнаты особняка, соединять различные детали и решать головоломки, разгадывать загадки и готовиться к сюжетным поворотам. Вы также сможете разблокировать новые области для исследования и полностью погрузиться в захватывающую историю.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Деньги и звезды не убывают при тратах
  • Безлимитные деньги (включить только перед покупкой и отключить после покупки).



 Теги темы: Мод меню, три в ряд, Логические

Скачать Penny & Flo: В поисках дома (Мод меню) 1.146.0 взлом

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Скачать Penny & Flo: В поисках дома (Мод меню)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Penny & Flo: В поисках дома (Мод меню)


Комментарии (1)
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Анастасия
Анастасия 5 июля 2023 11:53
Разработчики мода, хочу вам сказать огромное спасибо. За мод и за своевременное обновления.
Моды рабочие, играть одно удовольствие.
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