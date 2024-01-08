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Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость)

Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость) 0.0954

118
39
Скачать (88 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ariel Software
Версия:
0.0954
Категория:
Без интернета / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
id приложения:
com.ariel.zanyants
Русский язык:
Есть
Лайков:
118
Комментарии:
3
Просмотров:
30 664

Погрузитесь в микро-мир муравьев с Pocket Ants. Каждый муравей в вашей колонии имеет свою роль: от рабочих, которые добывают пищу и строят тоннели, до солдат, защищающих колонию от опасности. Ваша задача — координировать их действия так, чтобы колония процветала.


Игра начинается с маленького гнезда и нескольких муравьев. Постепенно, копая тоннели и создавая новые комнаты, вы будете увеличивать свое пространство. Но помимо строительства, игроку придется заботиться о добывании пищи, ведь без нее муравьи не смогут развиваться. Для этого вам придется отправляться на поиски сокровищ в виде кусочков еды, сладостей или даже других насекомых.


Однако не все так просто. В природе много опасностей. Вы будете сталкиваться с другими насекомыми, такими как пауки, жуки и даже другие колонии муравьев. Каждое противостояние требует своего подхода и стратегии. Иногда лучше уклониться от битвы, а иногда объединить свои силы и атаковать.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню
ㆍСкорость работы
ㆍРЕЖИМ БОГА

Примечание. Если вы не можете войти в систему с помощью FB, это означает, что вы заблокированы по устройству/IP-адресу.


1. Блокировка устройства

2. Блокировка учетной записи

Решение:

1. Нужно новое устройство или эмулятор для ПК

2. Нужна новая учетная запись fb или новая учетная запись

 Теги темы: Режим бога

Скачать Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость) 0.0954 взлом

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Скачать Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость)


Комментарии (3)
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Синк
Синк 20 февраля 2024 16:05
Вылетает после входа в аккаунт
+3
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Евгений
Евгений 24 декабря 2023 18:19
Даже через ВПН не заходит
+1
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Павел
Павел 20 ноября 2023 23:53
жаль я не могу поиграть в эту игрушку меня просто не пускает играть.
+5
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