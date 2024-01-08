Погрузитесь в микро-мир муравьев с Pocket Ants. Каждый муравей в вашей колонии имеет свою роль: от рабочих, которые добывают пищу и строят тоннели, до солдат, защищающих колонию от опасности. Ваша задача — координировать их действия так, чтобы колония процветала.





Игра начинается с маленького гнезда и нескольких муравьев. Постепенно, копая тоннели и создавая новые комнаты, вы будете увеличивать свое пространство. Но помимо строительства, игроку придется заботиться о добывании пищи, ведь без нее муравьи не смогут развиваться. Для этого вам придется отправляться на поиски сокровищ в виде кусочков еды, сладостей или даже других насекомых.





Однако не все так просто. В природе много опасностей. Вы будете сталкиваться с другими насекомыми, такими как пауки, жуки и даже другие колонии муравьев. Каждое противостояние требует своего подхода и стратегии. Иногда лучше уклониться от битвы, а иногда объединить свои силы и атаковать.