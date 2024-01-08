Pocket Ants: Симулятор Колонии (Мод, Режим Бога/Скорость) 0.0954
Погрузитесь в микро-мир муравьев с Pocket Ants. Каждый муравей в вашей колонии имеет свою роль: от рабочих, которые добывают пищу и строят тоннели, до солдат, защищающих колонию от опасности. Ваша задача — координировать их действия так, чтобы колония процветала.
Игра начинается с маленького гнезда и нескольких муравьев. Постепенно, копая тоннели и создавая новые комнаты, вы будете увеличивать свое пространство. Но помимо строительства, игроку придется заботиться о добывании пищи, ведь без нее муравьи не смогут развиваться. Для этого вам придется отправляться на поиски сокровищ в виде кусочков еды, сладостей или даже других насекомых.
Однако не все так просто. В природе много опасностей. Вы будете сталкиваться с другими насекомыми, такими как пауки, жуки и даже другие колонии муравьев. Каждое противостояние требует своего подхода и стратегии. Иногда лучше уклониться от битвы, а иногда объединить свои силы и атаковать.
ㆍМод меню
ㆍСкорость работы
ㆍРЕЖИМ БОГА
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