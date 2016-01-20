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Sports City Tycoon Game (Мод, Много денег)

Sports City Tycoon Game - создайте империю спорта 1.20.16

Много денег
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Версия:
1.20.16
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pixodust Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 236
Скриншоты
Описание

Всем известно, что управление спортом - дело сложное и умелое. В каждом виде спорта будут свои правила игры и тренировок, и даже у менеджера должен быть лучший менеджмент для каждой команды. Однако в игре Sports City Tycoon вы станете главным менеджером, будете владеть сетью стадионов и даже построить свой спортивный город. В игре используется система Tycoon, которая помогает всем стадионам игроков автоматизировать все процессы и приносит игрокам доход 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.


Повсюду в мире всегда нужен гигантский стадион, чтобы каждый мог заниматься спортом с максимальной пользой. Игроки построят первый стадион для любимого им спорта, будут получать доход за счет касания, а также расширят или построят больше стадионов. Правило игры простое: чем больше стадион в городе, тем больший доход будут приносить игроки для развития системы Tycoon. Когда игроки повышают уровень, в игре будут открываться новые модели стадионов, даже с дизайном, похожим на известные международные стадионы.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги (никогда не уменьшаются, когда вы тратите)

2. Неограниченное золото (получите обмен денег на золото, даже если их недостаточно)

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 Теги темы: Много денег

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