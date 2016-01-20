Всем известно, что управление спортом - дело сложное и умелое. В каждом виде спорта будут свои правила игры и тренировок, и даже у менеджера должен быть лучший менеджмент для каждой команды. Однако в игре Sports City Tycoon вы станете главным менеджером, будете владеть сетью стадионов и даже построить свой спортивный город. В игре используется система Tycoon, которая помогает всем стадионам игроков автоматизировать все процессы и приносит игрокам доход 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Повсюду в мире всегда нужен гигантский стадион, чтобы каждый мог заниматься спортом с максимальной пользой. Игроки построят первый стадион для любимого им спорта, будут получать доход за счет касания, а также расширят или построят больше стадионов. Правило игры простое: чем больше стадион в городе, тем больший доход будут приносить игроки для развития системы Tycoon. Когда игроки повышают уровень, в игре будут открываться новые модели стадионов, даже с дизайном, похожим на известные международные стадионы.
1. Неограниченные деньги (никогда не уменьшаются, когда вы тратите)
2. Неограниченное золото (получите обмен денег на золото, даже если их недостаточно)
Скачать Sports City Tycoon Game (Мод, Много денег) v1.20.16 MOD APK
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