Описание

Всем известно, что управление спортом - дело сложное и умелое. В каждом виде спорта будут свои правила игры и тренировок, и даже у менеджера должен быть лучший менеджмент для каждой команды. Однако в игре Sports City Tycoon вы станете главным менеджером, будете владеть сетью стадионов и даже построить свой спортивный город. В игре используется система Tycoon, которая помогает всем стадионам игроков автоматизировать все процессы и приносит игрокам доход 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.





Повсюду в мире всегда нужен гигантский стадион, чтобы каждый мог заниматься спортом с максимальной пользой. Игроки построят первый стадион для любимого им спорта, будут получать доход за счет касания, а также расширят или построят больше стадионов. Правило игры простое: чем больше стадион в городе, тем больший доход будут приносить игроки для развития системы Tycoon. Когда игроки повышают уровень, в игре будут открываться новые модели стадионов, даже с дизайном, похожим на известные международные стадионы.