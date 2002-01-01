Who is - это новая игра-головоломка, предназначенная для устройств Android, и разработанная компанией Unico Studio. Эта игра предлагает игрокам сложные головоломки и увлекательные истории, что делает ее идеальным выбором для любителей викторин и игр, требующих размышления.





В Who is игрокам предстоит решать сложные головоломки и задачи, а также участвовать в интересных историях. Эта игра может быть отличным способом тренировки мозга и развития логического мышления.





Если вы любите игры, которые вызывают у вас размышления и предлагают увлекательные головоломки, то Who is может стать отличным вариантом для развлечения на вашем мобильном устройстве.



