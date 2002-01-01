Who is Головоломки и загадки (Мод, Много подсказок) 1.11.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Версия:
1.11.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
3 695
Who is - это новая игра-головоломка, предназначенная для устройств Android, и разработанная компанией Unico Studio. Эта игра предлагает игрокам сложные головоломки и увлекательные истории, что делает ее идеальным выбором для любителей викторин и игр, требующих размышления.
В Who is игрокам предстоит решать сложные головоломки и задачи, а также участвовать в интересных историях. Эта игра может быть отличным способом тренировки мозга и развития логического мышления.
Если вы любите игры, которые вызывают у вас размышления и предлагают увлекательные головоломки, то Who is может стать отличным вариантом для развлечения на вашем мобильном устройстве.
Информация о модах
- Неограниченная подсказка
- Без рекламы
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