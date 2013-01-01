Готовы повеселиться на Хэллоуин? Ищете отличную хоррор-игру для мобильных устройств? Что ж, вы можете испытать захватывающий и волнующий игровой процесс в следующем продолжении знаменитой игры Five Nights at Freddy's.





Наслаждайтесь еще одним захватывающим приключением, сражаясь с коварными куклами и раскрывая секреты пиццерии. Проведите своих персонажей через серию необычных событий, вызванных демоническими куклами в Freddy Fazbear's Pizza, когда вы играете роль ночного охранника.





Всегда будьте бдительны и действуйте быстро, чтобы не уснуть по утрам.



