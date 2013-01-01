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Five Nights at Freddys 2 (Мод, Unlocked)

Five Nights at Freddys 2 (Мод, Unlocked) 2.0.6

43
7
Скачать (108 Мб)
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Версия:
2.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Без интернета / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 535

Готовы повеселиться на Хэллоуин? Ищете отличную хоррор-игру для мобильных устройств? Что ж, вы можете испытать захватывающий и волнующий игровой процесс в следующем продолжении знаменитой игры Five Nights at Freddy's.


Наслаждайтесь еще одним захватывающим приключением, сражаясь с коварными куклами и раскрывая секреты пиццерии. Проведите своих персонажей через серию необычных событий, вызванных демоническими куклами в Freddy Fazbear's Pizza, когда вы играете роль ночного охранника.


Всегда будьте бдительны и действуйте быстро, чтобы не уснуть по утрам.



Скриншоты

Информация о модах

Полностью пройдена игра, открыты все режимы.


Как установить .APKS?

 Теги темы: Unlocked, Хоррор, Выживание, от первого лица

Скачать Five Nights at Freddys 2 (Мод, Unlocked) 2.0.6 взлом

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Скачать Five Nights at Freddys 2 (Мод, Unlocked) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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