Five Nights at Freddys 2 (Мод, Unlocked) 2.0.6
Версия:
2.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 535
Готовы повеселиться на Хэллоуин? Ищете отличную хоррор-игру для мобильных устройств? Что ж, вы можете испытать захватывающий и волнующий игровой процесс в следующем продолжении знаменитой игры Five Nights at Freddy's.
Наслаждайтесь еще одним захватывающим приключением, сражаясь с коварными куклами и раскрывая секреты пиццерии. Проведите своих персонажей через серию необычных событий, вызванных демоническими куклами в Freddy Fazbear's Pizza, когда вы играете роль ночного охранника.
Всегда будьте бдительны и действуйте быстро, чтобы не уснуть по утрам.
Информация о модах
Полностью пройдена игра, открыты все режимы.
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