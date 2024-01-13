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Grim Quest - Old School RPG (Мод, Без рекламы)

Grim Quest - Old School RPG (Мод, Без рекламы) 1.8.30

Рогалик с уникальным сюжетом и разветвленным геймплеем
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2
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Версия:
1.8.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Goran K
Категория:
Без интернета / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 388

Grim Quest - это уникальная ролевая игра в жанре "рогалик" с увлекательным сюжетом и разветвленным игровым процессом. Она объединяет множество элементов, создавая захватывающее и динамичное окружение, которое изменяется в зависимости от действий игрока. Игрокам предлагается выбрать одного из более чем 27 разных персонажей, каждый из которых ожидает, чтобы ему было дано имя, предыстория и уникальный талант. Эта игра стимулирует повторное прохождение, так как сюжет разветвляется в зависимости от выбора главного героя и антагониста.


В процессе игры игроки могут раскрывать новые аспекты сюжета и неожиданные повороты событий, которые навсегда изменят жизнь их персонажей. Варианты настройки персонажей включают в себя 25 магических атак и 20 наступательных и защитных навыков. Игроки могут тщательно изучить предоставленную информацию и выбрать главного героя, который наиболее соответствует их интересам и игровому стилю. Эти элементы делают Grim Quest увлекательной игрой с множеством вариантов развития и уникальным опытом для каждого игрока.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченные деньги
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Скачать Grim Quest - Old School RPG (Мод, Без рекламы) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

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