Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты) 45.0.0
Marvel Contest of Champions - захватывающий файтинг, полностью посвященный вселенной Marvel. В этой игре вы сможете собрать команду легендарных супергероев и суперзлодеев из различных франшиз Марвел, таких как Железный человек, Человек-паук, Тор, Халк, Капитан Америка, Росомаха, Дэдпул и многие другие.
Вы будете сражаться с другими игроками в захватывающих боях, используя уникальные способности и навыки своих персонажей. Каждый персонаж обладает своим стилем боя и специальными приемами, которые можно развивать и улучшать по мере продвижения в игре.
Marvel Contest of Champions предлагает захватывающий игровой процесс, потрясающую графику и звуковое сопровождение, а также обширный список персонажей, из которых вы можете составить свою команду и создать лучший боевой состав. Вы также можете принять участие в событиях и турнирах, чтобы побороться за лидерские позиции и получить уникальные награды.
Присоединитесь к своим любимым героям и злодеям Марвел в захватывающих боях, испытайте свои навыки и стратегическое мышление, и станьте самым мощным чемпионом в мире Марвел. Marvel Contest of Champions — это идеальный выбор для всех поклонников вселенной Марвел и любителей файтингов.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- режим бога
- Замороженные враги
- Неограниченные навыки
Мод от нашей «внутренней команды», предпочитали использовать без рекламы.
- Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
- Скачать установщик Split APK (SAI)
- Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
- Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить».
- Наслаждаться
MOD V2
- Мод меню
- Многократный урон
- Многократная защита
- Неограниченная мана
- Навыки спама
- Эмулятор поддерживается
- Авто Бой
- ПвП Пве Мод
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
Скачать Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты) 45.0.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство