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Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты)

Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты) 45.0.0

68
33
Скачать (1.4 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kabam Games, Inc.
Версия:
45.0.0
Категория:
На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
id приложения:
com.kabam.marvelbattle
Русский язык:
Есть
Лайков:
68
Комментарии:
13
Просмотров:
68 108

Marvel Contest of Champions - захватывающий файтинг, полностью посвященный вселенной Marvel. В этой игре вы сможете собрать команду легендарных супергероев и суперзлодеев из различных франшиз Марвел, таких как Железный человек, Человек-паук, Тор, Халк, Капитан Америка, Росомаха, Дэдпул и многие другие.


Вы будете сражаться с другими игроками в захватывающих боях, используя уникальные способности и навыки своих персонажей. Каждый персонаж обладает своим стилем боя и специальными приемами, которые можно развивать и улучшать по мере продвижения в игре.


Marvel Contest of Champions предлагает захватывающий игровой процесс, потрясающую графику и звуковое сопровождение, а также обширный список персонажей, из которых вы можете составить свою команду и создать лучший боевой состав. Вы также можете принять участие в событиях и турнирах, чтобы побороться за лидерские позиции и получить уникальные награды.


Присоединитесь к своим любимым героям и злодеям Марвел в захватывающих боях, испытайте свои навыки и стратегическое мышление, и станьте самым мощным чемпионом в мире Марвел. Marvel Contest of Champions — это идеальный выбор для всех поклонников вселенной Марвел и любителей файтингов.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Замороженные враги
  • Неограниченные навыки

Мод от нашей «внутренней команды», предпочитали использовать без рекламы.


  1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
  2. Скачать установщик Split APK (SAI)
  3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
  4. Установите APK, выберите оба файла и нажмите «Установить».
  5. Наслаждаться

Как установить .apks?


MOD V2


  • Мод меню
  • Многократный урон
  • Многократная защита
  • Неограниченная мана
  • Навыки спама
  • Эмулятор поддерживается
  • Авто Бой
  • ПвП Пве Мод
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ


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Скачать Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты) 45.0.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
1.4 Гб
MOD V1 (Ссылка 2)
1.4 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Marvel: Битва чемпионов (Мод, Тупые боты)


Комментарии (13)
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Ник
Ник 12 мая 2024 15:23
Ничего не работает просит обновить и выкидывает
0
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Kavaki
Kavaki 24 марта 2024 10:14
Скачал нажимаю в бой и должны скачаться файлы выскакивает ошибка. Что делать.
+3
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Make
Make 15 декабря 2023 12:01
Lensifal,
Почему выкидывает из игры ч модом? Два,три боя и выкидывает!:(
0
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Rus
Rus 8 октября 2023 15:21
При установке показывает ошибку
0
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Гость Azazel
Гость Azazel 6 октября 2023 16:58
Не один мод не работает
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 сентября 2023 23:17
Kristi Foxy,
извините за неудобства
+1
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Kristi Foxy
Kristi Foxy 14 сентября 2023 20:27
Скачиваю что первое что второе как надо устанавливаю но они не запускаются как ты не трудись
0
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Бред
Бред 11 января 2023 14:01
Я так понял качать не стоит
+6
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 7 октября 2022 20:34
Все работает, проблема в том что не привязанный аккаунт нельзя перенести на взлом.. Пожалуйста сделайте чтоб можно было продолжить игру на не привязанном аккаунт на новой версии.

И вообще спасибо что не забываете обновлять
+1
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 6 октября 2022 09:40
Вчера работал, по просил обновить, скачал снова тут и чёрный экран.. До загрузки дело не доходит

Качал MOD v2

Как только за работает напишу. Жду очень рабочей версии
+10
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