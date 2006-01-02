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Ronin: The Last Samurai (Мод, Тупые боты)

Ronin: The Last Samurai (Мод, Тупые боты) 2.15.720

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Версия:
2.15.720
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dreamotion Inc.
Категория:
Ролевые / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 380 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 490
Скриншоты
Описание

Ronin: The Last Samurai - оживленный, приключенческий экшн с веществами файтинга и ролевой игры, в котором вы познакомитесь с смелым самураем. Его наставник умер и ныне герой отчаливает в небезопасное поездка, дабы наказать виноватых в смерти его лорда, готовы ли посодействовать ему в этом непростом испытании? В начале в вашем постановлении станут базисные способности героя и мотивирующее ощущение вьюжить, но одолевая проверки вы можете помаленьку прокачивать свойства собственного подшефного.


Сильная обмундирование и прокачка способностей несомненно поможет вашему герою продолжать его дорога, так как чем далее вы протечете, что больше критические оппоненты для вас повстречаются на пути. Но принципиально припоминать, в случае если ваш герой погибнет - то для вас будет необходимо начать ваше приключение с самого начала. В Ronin: The Last Samurai вы можете применить и особенные, в том числе и нереальные возможности героя, принять роль в эпических противоборствах, требующих бдительности и неплохой скорости реакции, а еще можете заполучить массу нужных предметов от поверженных врагов.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога

Примечание: В игре есть система банов. Не проходите этапы, которые ваш аккаунт не сможет пройти

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 Теги темы: Файтинг

Скачать Ronin: The Last Samurai (Мод, Тупые боты) v2.15.720 MOD APK

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Скачать Ronin: The Last Samurai (Мод, Тупые боты) 380 Мб Ссылка 2 380 Мб

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