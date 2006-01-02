Описание

Ronin: The Last Samurai - оживленный, приключенческий экшн с веществами файтинга и ролевой игры, в котором вы познакомитесь с смелым самураем. Его наставник умер и ныне герой отчаливает в небезопасное поездка, дабы наказать виноватых в смерти его лорда, готовы ли посодействовать ему в этом непростом испытании? В начале в вашем постановлении станут базисные способности героя и мотивирующее ощущение вьюжить, но одолевая проверки вы можете помаленьку прокачивать свойства собственного подшефного.





Сильная обмундирование и прокачка способностей несомненно поможет вашему герою продолжать его дорога, так как чем далее вы протечете, что больше критические оппоненты для вас повстречаются на пути. Но принципиально припоминать, в случае если ваш герой погибнет - то для вас будет необходимо начать ваше приключение с самого начала. В Ronin: The Last Samurai вы можете применить и особенные, в том числе и нереальные возможности героя, принять роль в эпических противоборствах, требующих бдительности и неплохой скорости реакции, а еще можете заполучить массу нужных предметов от поверженных врагов.