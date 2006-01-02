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Дизайн дома: жизнь на Гавайях (Мод, Много денег)

Дизайн дома: жизнь на Гавайях (Мод, Много денег) 2.1.06

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Версия:
2.1.06
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CookApps
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 929
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь хотели стать лучшим дизайнером в мире? Всем известно, что на это уйдет много времени на обучение и практику. Так что не все могут это сделать, но есть короткий путь к достижению вашей мечты - прийти в игровой мир. Если вы дизайнер, то  вам стоит попробовать Home Design: Hawaii Life . Эта игра будет интересной игрой на тему, разработанную для игроков.


Когда игрок приходит в игру, он будет играть роль дизайнера, который только что приехал на Гавайи, чтобы начать новую жизнь. Но многие знают, что это место, которое привлекает множество людей путешествовать и жить. Игроки обычно видят их только в фильмах, но когда дело доходит до игр, игроки получат более реалистичный вид. Многие люди приезжают сюда, чтобы купить дома и жить на этом острове. Люди, которые приезжают сюда, хотят иметь хороший дом, чтобы иметь возможность наслаждаться спокойствием на Гавайях, поэтому они приехали к вам.



Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество ходов

ПРИМЕЧАНИЕ : для правильной работы мода вам необходимо отключиться от сети перед игрой!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Дизайн дома: жизнь на Гавайях (Мод, Много денег) v2.1.06 MOD APK

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Скачать Дизайн дома: жизнь на Гавайях (Мод, Много денег) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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