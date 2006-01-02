Описание

Вы когда-нибудь хотели стать лучшим дизайнером в мире? Всем известно, что на это уйдет много времени на обучение и практику. Так что не все могут это сделать, но есть короткий путь к достижению вашей мечты - прийти в игровой мир. Если вы дизайнер, то вам стоит попробовать Home Design: Hawaii Life . Эта игра будет интересной игрой на тему, разработанную для игроков.





Когда игрок приходит в игру, он будет играть роль дизайнера, который только что приехал на Гавайи, чтобы начать новую жизнь. Но многие знают, что это место, которое привлекает множество людей путешествовать и жить. Игроки обычно видят их только в фильмах, но когда дело доходит до игр, игроки получат более реалистичный вид. Многие люди приезжают сюда, чтобы купить дома и жить на этом острове. Люди, которые приезжают сюда, хотят иметь хороший дом, чтобы иметь возможность наслаждаться спокойствием на Гавайях, поэтому они приехали к вам.



