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Acrylic Nails! (Мод, Много денег)

Acrylic Nails! (Мод, Много денег) 2.2.1.0

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10
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Версия:
2.2.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 372
Скриншоты
Описание

Acrylic Nails - это игра от Crazy Labs, разработанная TabTale. Это приложение понравится дамам, особенно младшего возраста, и фанатам моды. Он доступен для загрузки в Google Play Store, и у него около 1 миллиона пользователей по всему миру. Как упоминалось выше, вам понравится это приложение, если вы помешаны на моде. Это из-за потрясающих стилей, которые вы можете использовать в приложении. Сейчас есть так много удивительных вещей, которые можно попробовать и выглядеть более модно. Один из них - придать ногтям уникальный стиль. Хорошо выглядеть - это не мешает носить красивую одежду, обувь и красивую прическу. 


Он распространяется на ногти. Вы можете узнать об этом больше, загрузив Acrylic Nails на свое мобильное устройство. Акриловые ногти предлагают салон акриловых ногтей. В этом салоне можно красить и оформлять акриловые ногти. Это означает, что вы можете использовать разные цветовые комбинации в соответствии с вашим нарядом. В этом приложении также есть так много дизайнов, которые вы можете использовать. Одна из удивительных особенностей этого приложения заключается в том, что это лучший и самый приятный маникюрный салон для девочек ASMR. Вы хотите сделать ногти профессионально? Это то приложение, которое вам необходимо установить на свое мобильное устройство.



Информация о модах
  • Разблокированные ногти
  • Разблокированная машина
  • Бесплатный шоппинг
  • Бесконечные деньги
  • Разблокированный VIP
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Много денег, Unlocked

Скачать Acrylic Nails! (Мод, Много денег) v2.2.1.0 MOD APK

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Скачать Acrylic Nails! (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Acrylic Nails! (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Дарья
Гость Дарья 5 декабря 2022 23:31
Здравствуйте, просто выкидывает из игры, очень жаль, только у вас есть мод на это обновление
+2
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