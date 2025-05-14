Acrylic Nails! (Мод, Много денег) 2.2.1.0
Acrylic Nails - это игра от Crazy Labs, разработанная TabTale. Это приложение понравится дамам, особенно младшего возраста, и фанатам моды. Он доступен для загрузки в Google Play Store, и у него около 1 миллиона пользователей по всему миру. Как упоминалось выше, вам понравится это приложение, если вы помешаны на моде. Это из-за потрясающих стилей, которые вы можете использовать в приложении. Сейчас есть так много удивительных вещей, которые можно попробовать и выглядеть более модно. Один из них - придать ногтям уникальный стиль. Хорошо выглядеть - это не мешает носить красивую одежду, обувь и красивую прическу.
Он распространяется на ногти. Вы можете узнать об этом больше, загрузив Acrylic Nails на свое мобильное устройство. Акриловые ногти предлагают салон акриловых ногтей. В этом салоне можно красить и оформлять акриловые ногти. Это означает, что вы можете использовать разные цветовые комбинации в соответствии с вашим нарядом. В этом приложении также есть так много дизайнов, которые вы можете использовать. Одна из удивительных особенностей этого приложения заключается в том, что это лучший и самый приятный маникюрный салон для девочек ASMR. Вы хотите сделать ногти профессионально? Это то приложение, которое вам необходимо установить на свое мобильное устройство.
- Разблокированные ногти
- Разблокированная машина
- Бесплатный шоппинг
- Бесконечные деньги
- Разблокированный VIP
Скачать Acrylic Nails! (Мод, Много денег) v2.2.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.