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Miga Город : Мир (Мод, Unlocked)

Miga Город : Мир (Мод, Unlocked) 1.72

Игра с открытым миром для всех возрастов, особенно для детей
467
87
Скачать (416 Мб)
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Версия:
1.72
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
XiHe Digital (GuangZhou) Technology Co.
Категория:
На русском / Ролевые / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 416 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
74 898

Miga Town: My World - это увлекательная игра с открытым миром, созданная для игроков всех возрастов, особенно для детей. Она приглашает вас в удивительный мир, где можно исследовать, творить и наслаждаться свободой самовыражения.


Основное внимание в игре уделяется творчеству и исследованиям. В Miga Town: My World игроки могут исследовать различные локации, открывая для себя новые модные тенденции, стили, культуры, дизайны и местоположения. Это позволяет игрокам расширять свой кругозор и получать знания о разных аспектах жизни. Особенностью игры является свобода действий. В ней нет ограничений или строгих заданий. Игроки могут заниматься тем, что им нравится, строить свои миры и даже создавать и управлять собственными бизнесами. Это позволяет развивать фантазию, логическое мышление и управленческие навыки.


Miga Town: My World предлагает игрокам уникальный опыт, в котором они могут свободно выражать себя, исследовать мир и наслаждаться творчеством. Эта игра станет отличным способом провести время и разнообразить свои занятия в виртуальном мире.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Разблокированы все DLC
  • Скорость игры
 Теги темы: Unlocked, Для детей, Встроенный кэш

Скачать Miga Город : Мир (Мод, Unlocked) 1.72 взлом

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Скачать Miga Город : Мир (Мод, Unlocked) 416 Мб Ссылка 2 416 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Miga Город : Мир (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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Гость Лиза
Гость Лиза 6 июня 2023 08:05
Почему файл не удалось открыть!?!?!?!?😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬
+1
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Гость Алина
Гость Алина 23 ноября 2022 18:58
Маша,
так и должно быть в это нормально
+1
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Nare
Nare 2 октября 2022 10:02
Это значит что у тебя версия андроид не подходит,и там ничего не будит.
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 августа 2022 00:04
Маша, Хм, не знаем
-1
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Маша
Маша 30 августа 2022 11:50
А почему при загрузке приложение черно белое ? Ч побоялась и удалила
+1
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