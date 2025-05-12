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Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game (Мод, Много патронов)

Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game (Мод, Много патронов) 500211

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Версия:
500211
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mobile Gaming Studios Ltd.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 089
Скриншоты
Описание

Sniper Strike — это ожидаемая игра в жанре шутера, которая уже привлекла внимание геймеров своим динамичным и требовательным игровым процессом. Этот жанр игр известен тем, что предоставляет игрокам множество эмоциональных переживаний и требует от них хороших навыков и быстрой реакции для успешного прохождения.


"Sniper Strike" представляет собой игру-стрелялку, которая, подобно таким популярным играм, как CS: GO, Overwatch и PUBG, предлагает игрокам уникальные и увлекательные испытания. Игра обещает привлечь поклонников этого жанра благодаря своему интересному контенту и инновационным правилам.



Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Тупой враг
  • Режим бога
  • Нет самоубийства
  • Никаких требований к оружию

МОД 2

  • Неограниченные боеприпасы
  • Режим бога



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 Теги темы: Много патронов

Скачать Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game (Мод, Много патронов) v500211 MOD APK

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MOD V2 125 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 125 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game (Мод, Много патронов)


Комментарии (1)
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Александр
Александр 29 июля 2022 17:48
Почему мод на бессмертие не работает? 🤷‍♂️
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