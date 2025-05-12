Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game (Мод, Много патронов) 500211
Sniper Strike — это ожидаемая игра в жанре шутера, которая уже привлекла внимание геймеров своим динамичным и требовательным игровым процессом. Этот жанр игр известен тем, что предоставляет игрокам множество эмоциональных переживаний и требует от них хороших навыков и быстрой реакции для успешного прохождения.
"Sniper Strike" представляет собой игру-стрелялку, которая, подобно таким популярным играм, как CS: GO, Overwatch и PUBG, предлагает игрокам уникальные и увлекательные испытания. Игра обещает привлечь поклонников этого жанра благодаря своему интересному контенту и инновационным правилам.
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Тупой враг
- Режим бога
- Нет самоубийства
- Никаких требований к оружию
МОД 2
- Неограниченные боеприпасы
- Режим бога
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.