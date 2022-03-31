android-1.ru / Игры / На русском / PUBG MOBILE (Встроенный кэш)
PUBG MOBILE (Встроенный кэш)

PUBG MOBILE (Встроенный кэш) 3.2.0

307
45
Скачать (800 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Tencent Games
Версия:
3.2.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 800 Мб
id приложения:
com.tencent.ig
Русский язык:
Есть
Лайков:
307
Комментарии:
10
Просмотров:
69 341

PUBG MOBILE предоставляет игрокам огромные просторы для исследования и сражений с целью стать победителем. Вы можете выбрать оптимальное место для приземления, быстро собрать необходимые предметы и оружие, чтобы быть готовыми к битве. Вам предстоит постоянно передвигаться по игровому полю, искать противников и эффективно улучшать свое оружие.


PUBG MOBILE постоянно развивается, и в последней версии игры появляются новые костюмы и режимы, чтобы дать вам ещё больше возможностей и вариативности в игровом процессе. Будьте в тренде и оставайтесь впереди с новыми возможностями, предлагаемыми игрой. Присоединитесь к миллионам игроков, которые исследуют огромные карты, сражаются за выживание и стремятся стать лучшими. PUBG MOBILE предлагает захватывающий опыт, где вы будете принимать стратегические решения, собирать ресурсы, обнаруживать врагов и сражаться до последнего выстрела.


Подготовьтесь к захватывающим битвам, где каждый момент может стать решающим. В ней вас ждут незабываемые приключения, динамичные сражения и возможность соревноваться с игроками со всего мира. Оснаститесь сильным оружием, прокачайте свои навыки и станьте легендарным воином на поле боя!


Скриншоты

Информация о модах

*Visuals*

– Линия Esp

– Коробка

Esp – Предметы

Esp – Транспортные средства

Esp – Имя Esp – Здоровье

Esp – Расстояние

Esp – Радар Esp


– Другие особенности esp…

*Silents*

– Aimbot

Aim fov

Aim target

Aim trigger


Цвет прицеливания
- БЕЗ БАНА / БЕЗ СБОЯ

- ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ANDROID 9 ДО 13


 Теги темы: Выживание, Встроенный кэш

Скачать PUBG MOBILE (Встроенный кэш) 3.2.0 взлом

Скачать из Google Play
GLOBAL
800 Мб
Global (Ссылка 2)
800 Мб
Скачать с Telegram

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
PUBG MOBILE KR (Встроенный кэш)
PUBG MOBILE KR (Встроенный кэш)
Версия: 2.2.0
Dragon Idle Adventure (Мод, Бесплатные покупки)
Dragon Idle Adventure (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.106
Head Ball 2 (Мод меню)
Head Ball 2 (Мод меню)
Версия: 1.586
Gangstar: Новый Орлеан (Мод, Много патронов)
Gangstar: Новый Орлеан (Мод, Много патронов)
Версия: 2.1.7a
Stupid Zombies 3 (Мод, Много денег)
Stupid Zombies 3 (Мод, Много денег)
Версия: 2.42
Diner DASH Adventures (Мод, Много денег)
Diner DASH Adventures (Мод, Много денег)
Версия: 1.59.0
Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов)
Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов)
Версия: 1.12.1.208
Assoluto Racing (Мод, Лёгкая игра)
Assoluto Racing (Мод, Лёгкая игра)
Версия: 2.15.5

Отзывы о PUBG MOBILE (Встроенный кэш)


Комментарии (10)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 23 января 2024 15:11
Дежавю,
Извините, это просто старое название. Зеленые кнопки, это оригинальная игра без модов
+1
Ответить
Дежавю
Дежавю 23 января 2024 01:37
Здравствуйте мододелы, есть вопрос к вам а метро это тоже самое что и взломке или я что то не догоняю, просто установил метро а он не запускается даже не открывает и лагает, как правильно установить можете подсказать?

ZloiErmak,
Подскажите как правильно установить и как ты так долго играешь с модом если там Бан прилетает?
+1
Ответить
ZloiErmak
ZloiErmak 7 сентября 2023 10:18
Lensifal,
Спасибо🙏
+5
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 7 сентября 2023 09:56
ZloiErmak,
постараемся скоро обновить
+3
Ответить
ZloiErmak
ZloiErmak 7 сентября 2023 06:25
Уважаемые разработчики. Обновите пожалуйста версию игры, до 2.8.0.
Так как, игру обновили, и у кого старая версия мы не можем играть с теми, у кого 2.8.0. Пожалуйста как можно быстрее, обновите 🙏заранее, спасибо.
0
Ответить
Maks90
Maks90 5 сентября 2023 19:04
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
-10
Ответить
Гость Руслан
Гость Руслан 24 июня 2023 01:54
Александр Прутской,
🤣🤣🤣🤣
-6
Ответить
Александр Прутской
Александр Прутской 25 мая 2023 14:04
Вы такие Олени,что даже не знаете как установить.😂
-6
Ответить
Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 6 апреля 2022 23:49
Дайте видео обзор что бы понять как установить

+1
Ответить
SamPoSebe
SamPoSebe 31 марта 2022 09:18
Здравствуйте, а можно видео установки ,2 раза не получилось 
+10
Ответить