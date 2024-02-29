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Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов)

Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов) 1.12.1.210

10
5
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Версия:
1.12.1.210
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 456 Мб
id приложения:
com.gamedevltd.destinywarfare
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
1
Просмотров:
6 552

Да, фэнтезийные ролевые игры могут быть захватывающими и увлекательными. Однако, в случае с Infinity Ops, хотя игра может представлять интерес для любителей научной фантастики, она скорее относится к жанру научно-фантастического шутера от первого лица (FPS), чем к классическим фэнтезийным ролевым играм.


В Infinity Ops игрокам предстоит вступить в ожесточенные командные сражения PvP в далеком будущем, где человечество вовлечено в межпланетную войну. Строясь на тематике научной фантастики, игра погружает вас в мир технологических инноваций, экзотических локаций и борьбы за выживание на различных планетах.


Благодаря множеству возможностей и разнообразию сражений, Infinity Ops может предложить игрокам захватывающий геймплей и интересные тактические вызовы. Однако, прежде чем отправиться в бой за спасение Земли, игрокам следует оценить свои навыки и подготовиться к интенсивным сражениям в мире научной фантастики.


Скриншоты

Информация о модах

КАТЕГОРИЯ ПРОФИЛЯ

  • БЕСПЛАТНАЯ/НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРЕМИУМ

КАТЕГОРИЯ ОРУЖИЯ

  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ
  • БЕЗ ОГНЯ ДУЛА
  • НЕТ СОТРЯЗЫВАНИЯ КАМЕРЫ
  • ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК ВЫСТРЕЛА

ВИЗУАЛЬНОЕ МЕНЮ

  • УВЕЛИЧИТЬ FOV КАМЕРЫ
  • УВЕЛИЧИТЬ FOV ОРУЖИЯ
  • Отключить маркеры попадания

ДЖЕТПАК МЕНЮ

  • ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕЗАРЯДКУ ДЖЕТПАКА
  • НЕТ ЗВУКА ДЖЕТПАКА



 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш

Скачать Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов) 1.12.1.210 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов)
456 Мб
Ссылка 2
456 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов)


Комментарии (1)
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Da-Da
Da-Da 8 часов назад
Либо это оригинал апк, или у меня нет окошка с модом при запуске игры¯\_(ツ)_/¯
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