Infinity Ops: Онлайн шутер (Мод, Много патронов) 1.12.1.210
Да, фэнтезийные ролевые игры могут быть захватывающими и увлекательными. Однако, в случае с Infinity Ops, хотя игра может представлять интерес для любителей научной фантастики, она скорее относится к жанру научно-фантастического шутера от первого лица (FPS), чем к классическим фэнтезийным ролевым играм.
В Infinity Ops игрокам предстоит вступить в ожесточенные командные сражения PvP в далеком будущем, где человечество вовлечено в межпланетную войну. Строясь на тематике научной фантастики, игра погружает вас в мир технологических инноваций, экзотических локаций и борьбы за выживание на различных планетах.
Благодаря множеству возможностей и разнообразию сражений, Infinity Ops может предложить игрокам захватывающий геймплей и интересные тактические вызовы. Однако, прежде чем отправиться в бой за спасение Земли, игрокам следует оценить свои навыки и подготовиться к интенсивным сражениям в мире научной фантастики.
КАТЕГОРИЯ ПРОФИЛЯ
- БЕСПЛАТНАЯ/НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРЕМИУМ
КАТЕГОРИЯ ОРУЖИЯ
- НЕОГРАНИЧЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ
- БЕЗ ОГНЯ ДУЛА
- НЕТ СОТРЯЗЫВАНИЯ КАМЕРЫ
- ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК ВЫСТРЕЛА
ВИЗУАЛЬНОЕ МЕНЮ
- УВЕЛИЧИТЬ FOV КАМЕРЫ
- УВЕЛИЧИТЬ FOV ОРУЖИЯ
- Отключить маркеры попадания
ДЖЕТПАК МЕНЮ
- ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕЗАРЯДКУ ДЖЕТПАКА
- НЕТ ЗВУКА ДЖЕТПАКА
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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