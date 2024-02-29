Head Ball 2 (Мод меню) 1.587
Head Ball 2 - это увлекательная футбольная игра, которая отличается от типичных футбольных симуляторов и предлагает игрокам уникальный и забавный опыт. Игра стала популярной на Google Play, с более чем 50 миллионами загрузок, что говорит о ее широкой популярности среди игроков.
Основной упор в Head Ball 2 делается на забавные и необычные элементы, которые делают эту игру уникальной. В отличие от традиционных футбольных симуляторов, в ней вы будете играть за персонализированных персонажей, называемых "головами". Эти персонажи имеют большие головы и специальные способности, которые делают игру более интересной и разнообразной.
Основной целью игры является забивание голов воротам соперника. Геймплей быстрый и динамичный, что делает игру веселой и захватывающей. Вы также можете соревноваться с другими игроками в реальном времени, что добавляет элемент соревнования и вызова. Также предлагает разнообразные режимы игры, кастомизацию персонажей и возможность разблокировать новые умения и предметы, чтобы улучшить своего персонажа.
- Мега-цель
- Цель ракеты
- Морозильные сапоги
- Заморозьте спичку
- Скорость
- Красочные персонажи
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать Head Ball 2 (Мод меню) 1.587 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство