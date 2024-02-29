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Head Ball 2 (Мод меню)

Head Ball 2 (Мод меню) 1.587

104
22
Скачать (103 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Masomo Gaming
Версия:
1.587
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
id приложения:
com.masomo.headball2
Русский язык:
Есть
Лайков:
104
Комментарии:
0
Просмотров:
50 370

Head Ball 2 - это увлекательная футбольная игра, которая отличается от типичных футбольных симуляторов и предлагает игрокам уникальный и забавный опыт. Игра стала популярной на Google Play, с более чем 50 миллионами загрузок, что говорит о ее широкой популярности среди игроков.


Основной упор в Head Ball 2 делается на забавные и необычные элементы, которые делают эту игру уникальной. В отличие от традиционных футбольных симуляторов, в ней вы будете играть за персонализированных персонажей, называемых "головами". Эти персонажи имеют большие головы и специальные способности, которые делают игру более интересной и разнообразной.


Основной целью игры является забивание голов воротам соперника. Геймплей быстрый и динамичный, что делает игру веселой и захватывающей. Вы также можете соревноваться с другими игроками в реальном времени, что добавляет элемент соревнования и вызова. Также предлагает разнообразные режимы игры, кастомизацию персонажей и возможность разблокировать новые умения и предметы, чтобы улучшить своего персонажа.



Скриншоты

Информация о модах
  • Мега-цель
  • Цель ракеты
  • Морозильные сапоги
  • Заморозьте спичку
  • Скорость
  • Красочные персонажи


ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений

 Теги темы: Мод меню

Скачать Head Ball 2 (Мод меню) 1.587 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Head Ball 2 (Мод меню)
103 Мб
Ссылка 2
103 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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