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⚽ Кукольный футбол 2014 - Футбол ⚽ (Мод, Много денег)

⚽ Кукольный футбол 2014 - Футбол ⚽ (Мод, Много денег) 4.00.03

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Версия:
4.00.03
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
NOXGAMES - free big head puppet sports
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
41 281
Скриншоты
Описание

Кукольный футбол 2014 представляет собой однопользовательскую футбольную игру с кукольным дизайном игроков. В этой игре игроки могут управлять маленькими кукольными футболистами и соревноваться друг с другом.


Игра предоставляет возможность выбрать известных футболистов в кукольном стиле и играть за них. Это может добавить веселья в игровой процесс, так как вы можете воплотить в жизнь своих любимых футболистов. Однопользовательский режим позволяет вам наслаждаться игрой в одиночку, тренируя свои навыки и соревнуясь с виртуальными соперниками. Это может быть отличным способом провести время и развлечься, играя в футбол.


Если вы любите футбол и интересуетесь нестандартными и альтернативными видами этой игры, "Кукольный футбол 2014" может предложить вам уникальный игровой опыт с кукольными футболистами и забавным стилем игры.



Информация о модах

1. Неограниченное количество бриллиантов

2. Неограниченное золото

3. Без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать ⚽ Кукольный футбол 2014 - Футбол ⚽ (Мод, Много денег) v4.00.03 MOD APK

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Скачать ⚽ Кукольный футбол 2014 - Футбол ⚽ (Мод, Много денег) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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