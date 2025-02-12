Версия:
1.8.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hello There Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 153
Описание
SkillTwins Soccer Game Soccer Skills - отличная спортивная игра для футболистов с красивой графикой и действительно качественной анимацией игроков. Игроки, выбравшие своего любимого кандидата на статус новой звезды мирового футбола, постараются сделать все, что произошло. Их ждут постоянные тренировки, тренировочное оборудование, взаимодействие с командой и многое другое, прежде чем они смогут выйти на поле, а стадион сможет показать все свои навыки.
Информация о модах
Все результаты мячей в игре разблокированы.
Все футболки в игре разблокированы.
Все предметы в игре разблокированы.
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Скачать SkillTwins: Соккер - Овладейте мастерством в игре (Мод, много денег) v1.8.6 MOD APK
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