Описание

SkillTwins Soccer Game Soccer Skills - отличная спортивная игра для футболистов с красивой графикой и действительно качественной анимацией игроков. Игроки, выбравшие своего любимого кандидата на статус новой звезды мирового футбола, постараются сделать все, что произошло. Их ждут постоянные тренировки, тренировочное оборудование, взаимодействие с командой и многое другое, прежде чем они смогут выйти на поле, а стадион сможет показать все свои навыки.